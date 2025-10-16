विज्ञापन
बीजेपी ने 16 विधायकों के टिकट काटे, जानें किन-किन पर चली कैंची और किन्हें मिली उम्मीदवारी?

बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट में अपने 16 विधायकों के टिकट पर कैंची चलाई है.

  • बीजेपी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए अपनी तीसरी और अंतिम सूची में 18 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है
  • पार्टी ने अपने कोटे की 101 सीटों पर टिकटों का ऐलान किया है, जिनमें 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं
  • बीजेपी ने कई बड़े नेताओं और पूर्व मंत्रियों के टिकट काटकर नए और युवा उम्मीदवारों को मौका दिया है
बिहार चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार देर रात अपनी तीसरी और फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी. इसमें बाकी बचे हुई 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं. बीजेपी ने अपने कोटे की 101 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट अपने 16 विधायकों का टिकट काटा है. 

ये सभी 16 विधायक 2020 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे. इनमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र सिंह, रामसूरत राय जैसे बड़े नेता शामिल हैं. वीआईपी से भाजपा में शामिल हुए दो विधायकों को बेटिकट किया गया है. अलीनगर से मिश्रीलाल यादव की जगह मैथिली ठाकुर को और गौड़ा बौराम से स्वर्णा सिंह की जगह उनके पति सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है.

भाजपा ने उलटफेर करते हुए रीगा से मोतीलाल प्रसाद की जगह बैद्यनाथ प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है. मोतीलाल प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं. सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार की जगह सुनील पिंटू को उम्मीदवारी दी गई है. सुनील पिंटू पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2019 के चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने. इस बार उनका लोकसभा का टिकट कट गया, लेकिन बीजेपी अब उन्हें विधानसभा लड़वा रही है. 

इसी तरह बीजेपी ने राजनगर सुरक्षित सीट से पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान की जगह सुजीत पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है. नरपतगंज से मौजूदा विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट काटकर देवयंती यादव पर भरोसा जताया गया है. औराई सीट से पार्टी ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काट दिया. उनकी जगह रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया. राम निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं. हाल ही में अजय निषाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे. 

कटोरिया सुरक्षित सीट से पार्टी ने निक्की हेंब्रम का टिकट काटकर पूरनलाल टुडू को उम्मीदवार बनाया है. कुम्हरार सीट से पार्टी ने मौजूदा विधायक अरुण सिन्हा का टिकट काटकर संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाया. अरुण सिन्हा बीते 20 साल से विधायक थे. उनकी जगह पार्टी ने अब युवा उम्मीदवार को मैदान में उतारा है. 

पटना साहिब सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है. नंदकिशोर यादव पिछले 30 साल से विधायक थे. आरा सीट पर पार्टी ने मौजूदा विधायक अमरेंद्र सिंह के टिकट पर आरी चलाई और पूर्व विधायक संजय टाइगर को उम्मीदवार बनाया. अमरेंद्र सिंह 78 साल के हैं. वह मंत्री भी रहे हैं.

मुंगेर से विधायक प्रणव कुमार का टिकट काटकर पार्टी ने कुमार प्रणय को उम्मीदवार बनाया. बाढ़ से ज्ञानेंद्र ज्ञानू का टिकट कट गया. डॉ सियाराम सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. छपरा से विधायक सीएन गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया. 

गोपालगंज से विधायक कुसुम देवी के टिकट पर कैंची चली और यहां से सुभाष सिंह को उम्मीदवारी दी गई है. रामनगर से विधायक भागीरथी देवी की जगह नंदकिशोर राम को उम्मीदवार बनाया. नरकटियागंज से विधायक रश्मि वर्मा की जगह संजय पांडे पर पार्टी ने भरोसा जताया है. इसी तरह पीरपैंती से विधायक ललन पासवान की जगह मुरारी पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है. 

