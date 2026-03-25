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बिहार: वैशाली में खनन विभाग का डाटा ऑपरेटर 50000 का घूस लेते गिरफ्तार, कई अधिकारी-कर्मचारी फरार

पकड़े गए व्यक्ति में एक डाटा ऑपरेटर के साथ उसका सहयोगी भी गिरफ्तार हुआ है. निगरानी विभाग की इस कार्रवाई के बाद कई अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय छोड़कर फरार हो गए हैं.

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बिहार: वैशाली में खनन विभाग का डाटा ऑपरेटर 50000 का घूस लेते गिरफ्तार, कई अधिकारी-कर्मचारी फरार
डाटा ऑपरेटर 50000 का घूस लेते गिरफ्तार

बिहार में निगरानी विभाग (Vigilance Department) ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. भ्रष्टाचार पर विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक्शन का ताज़ा मामला वैशाली जिले के हाजीपुर से है. यहां पर पटना निगरानी विभाग ने हाजीपुर के खनन विभाग (Mining Department) में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए डाटा ऑपरेटर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है. विजिलेंस डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है. जानकारी के अनुसार, गिट्टी की दुकान के लाइसेंस जारी करने के लिए 70 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. 

दुकान के लाइसेंस के लिए मांगी रिश्वत

निगरानी विभाग के DSP सदानंद कुमार ने बताया कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए निगरानी विभाग की टीम ने आज हाजीपुर में बड़ी दबिश दी. खनन विभाग में तैनात एक डाटा ऑपरेटर पर आरोप है कि उसने एक गिट्टी दुकान के लाइसेंस के बदले शिकायतकर्ता से भारी भरकम रकम 70 हजार की मांग की थी. बाद में 50 हजार रुपये पर दुकान के लाइसेंस देने की बात बनी. इसके बाद शिकायतकर्ता ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में दुकान के लाइसेंस के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की. 

रिश्वत लेते ही टीम ने दोनों को दबोचा

बुधवार को निगरानी विभाग ने मामले में कार्रवाई की. जैसे ही डाटा ऑपरेटर और उसके सहयोगी ने रिश्वत की रकम अपने हाथ में ली. पहले से जाल बिछाकर बैठी निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया. कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद निगरानी डीएसपी ने पुष्टि की कि गुप्त सूचना के आधार पर यह जाल बिछाया गया था.

कई अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस से फरार

आरोपियों के पास से घूस की पूरी राशि बरामद कर ली गई है. पटना निगरानी के DSP सदानंद कुमार नें बताया कि पकड़े गए व्यक्ति में एक डाटा ऑपरेटर राहुल कुमार है और उनके एक सहयोगी प्रमोद कुमार को पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया है. अब इन्हे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. फिलहाल अब निगरानी विभाग इस मामले की जांच कर रहा है कि किस अधिकारी के कहने पर इतने बड़े रकम की डिमांड की गई. कई अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं. 

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