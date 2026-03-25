बिहार के ASI को 'हीरो' बनना पड़ा भारी, रील वायरल होने पर SP ने किया सस्पेंड

सोशल मीडिया के दौर में अक्सर अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के रील बनाने की खबरें आती रहती हैं. कई बार इसे लेकर कार्रवाई भी हुई है. लेकिन इसके बाद भी यह सिलसिला बंद होता नहीं दिख रहा है. ऐसा ही एक ताजा मामला बिहार से आया है. वहां एक एएसआई को भी सोशल मीडिया पर मशहूर होने का चस्का लगा. लेकिन यह कोशिश उल्टी पड़ गई और रील बनाने के चक्कर में अब उसकी नौकरी पर बन आई है.
यह मामला कटिहार के बरारी थाना का है. वहां पदस्थापित एएसआई दिवाकर सरकार का एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एएसआई बरारी के सर्वनाम दियारा क्षेत्र का दौरा करने गया था. इसी दौरान उसने हथियार के साथ रील बना लिया.
रील में पंजाबी गाने पर गश्त लगाता एएसआई
इस रील में दिखता है कि कुछ पुलिसकर्मी नाव पर बैठकर जा रहे हैं. साथ ही दिखता है कि एएसआई दिवाकर हाथ में बंदूक उठाए तट पर घूम रहा है. उसने सिर पर पगड़ी भी लगाई हुई है. साथ ही वीडियो के साथ एक पंजाबी गाना भी बजता सुनाई दे रहा है.
यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बताया जा रहा है कि एएसआई ने इस रील को खुद ही पोस्ट किया था. वीडियो के वायरल होने के बाद इसे लेकर सवाल उठाए जाने लगे. इसकी जानकारी कटिहार के एसपी तक पहुंच गई जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई. इस जांच के आधार पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई को निलंबित कर दिया है.
पुलिस एसपी ने किया तत्काल सस्पेंड
कटिहार पुलिस की ओर से एक विज्ञप्ति में जानकारी दी गई कि वायरल वीडियो के अवलोकन में पाया गया कि एएसआई दिवाकर सरकार ने खुद ही हथियार के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से एएसआई को निलंबित कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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