Bihar News: वो मर गया और भीड़ मछली लूटती रही.. बिहार के सीतामढ़ी में ये कैसी मानवता?

रोज की तरह रीतेश कुमार अपनी साइकिल लेकर पढ़ाई के लिए निकला था. पर उस बच्चे को ये मालूम नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा. सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के झझीहट गांव के पास मछली से लदे एक पिकअप वाहन ने रीतेश को जोरदार टक्कर मार दी. उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. 7वीं क्लास में पढ़ने वाले रीतेश की मौत के बाद घटनास्थल पर का मंजर ने तो मानवता को ही शर्मसार कर दिया. एक तरफ मृत रीतेश का शरीर पड़ा था और दूसरी तरफ भीड़ पिकअप वैन से गिरी मछली लूट रही थी.

पुत्र रीतेश की मौत की खबर सुन पिता संतोष दास और उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिवार में इस खबर के बाद कोहराम मच गया. लेकिन इस हृदयविदारक घटना से भी ज्यादा शर्मनाक मंजर इसके बाद देखने को मिला. सड़क के एक ओर जहां मासूम छात्र का शव पड़ा था और परिवार गम में डूबा था, वहीं दूसरी ओर इंसानियत को तार-तार करती भीड़ मछली लूटने में मगन थी. लोग एंम्बुलेंस बुलाने, पुलिस को सूचना देने या घायल को मदद पहुंचाने के बजाय पिकअप से सड़क पर बिखरी मछलियों को लूटने में जुट गए. कोई बोरी भर रहा था तो कोई हाथों में मछलियां समेटकर भागता दिखा.

भीड़ की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. आखिर किसी की मौत पर भी हमारे दिल में कोई गम क्यों नहीं होता. एक तरफ एक होनहार छात्र की जिंदगी खत्म हो गई और दूसरी तरफ लोग मौके को लूट का अवसर समझते रहे. घटना की सूचना मिलने पर पुपरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को हटाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

