दिन में बेचते थे फल... रात को करते थे बाइक चोरी, बिहार में गिरोह का सरगना समेत 3 गिरफ्तार

Bihar News: बिहार के रोहतास जिले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 चोरी की बाइक बरामद की हैं, जिनमें से 8 स्प्लेंडर बाइक शामिल हैं. इस कार्रवाई से लंबे समय से परेशान लोगों को राहत मिली है.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे. दिन में ये लोग फल बेचने के बहाने अलग अलग मोहल्लों में घूमते थे और वहां खड़ी बाइकों पर नजर रखते थे. इस दौरान वे यह भी देखते थे कि कौन सी बाइक आसान निशाना बन सकती है.

रात में करते थे चोरी, मास्टर KEY से खोलते थे लॉक

रात होते ही गिरोह सक्रिय हो जाता था. आरोपी पहले से चिन्हित बाइकों को निशाना बनाते थे और मास्टर की व औजारों की मदद से लॉक तोड़ देते थे. चोरी के बाद बाइक को दूसरे इलाकों में बेच दिया जाता था या अवैध कामों में इस्तेमाल किया जाता था.

लगातार घटनाओं से परेशान थे लोग

डेहरी और इंद्रपुरी थाना क्षेत्रों में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से लोग काफी परेशान थे. लगभग रोज बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं, जिससे इलाके में डर और गुस्सा बढ़ता जा रहा था.

विशेष टीम बनाकर पुलिस ने की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम बनाई और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू की. लगातार निगरानी के बाद पुलिस को सफलता मिली और गिरोह का भंडाफोड़ हो गया.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरोह के सरगना मोहम्मद इरशाद रायन उर्फ शेरू को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर रंजीत भुईयां और बिट्टू कुमार को भी पकड़ा गया. तीनों आरोपियों ने कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है.

एसपी ने दी जानकारी, जांच जारी

पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि डेहरी और इंद्रपुरी थाना की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है और अन्य मामलों की जांच की जा रही है.

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