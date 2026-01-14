विज्ञापन
शराब पिलाई, डांस कराया, फिर 6 लोगों ने किया गैंगरेप... ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही महिला का दर्द रुला देगा

Bihar News: पीड़िता के पिता इस दुनिया मे नहीं हैं, पति छोड़कर चला गया. बेसहारा मां और एक बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी कंधों पर लिए वह छोटे से कस्बे से निकलकर पूर्णिया शहर तक पहुंची. जबकि वह खुद ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही है.

शराब पिलाई, डांस कराया, फिर 6 लोगों ने किया गैंगरेप... ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही महिला का दर्द रुला देगा
बिहार के पूर्णिया में महिला से गैंगरेप. (पुलिस अधिकारी और आरोपी की फोटो
  • बिहार के पूर्णिया में एक युवती को अगवा कर 20 किलोमीटर दूर गोदाम में छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया
  • पीड़िता ने पुलिस के सामने अपने साथ मारपीट और धमकी देने की बात बताते हुए अपने जख्म भी दिखाए
  • पीड़िता ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है और आर्थिक मजबूरी के कारण आर्केस्ट्रा की डांसर-सिंगर बनी थी
पूर्णिया:

बिहार के पूर्णिया से गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शहर के नेवालाल चौक से अगवा युवती को 20 किमी दूर बैरियर चौक में ले जाकर 6 लोगों ने गैंगरेप किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पीड़िता के रेस्क्यू के लिए मौका-ए-वारदात पर पहुंची. यह घटना 10 जनवरी को हुई. पीड़िता के रेस्क्यू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रोती-बिलखती पीड़िता अपनी आपबीती सुनाती दिखाई दे रही है.

पीड़िता से पहले दुष्कर्म फिर मारपीट

पीड़िता पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगा रही है. पीड़िता की आवाज का दर्द ये बयां करने के लिए काफी है कि किस हद तक उसके साथ दरिंदगी की गई है. शायद अपने जख्मों को वह ताउम्र नहीं भुला पाएगी. हालांकि, एनडीटीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. आरोपियों की हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेशे से आर्केस्ट्रा कलाकार ने पहले पीड़िता को शराब पिलाई गई और फिर डांस कराया गया. फिर बारी-बारी से सभी ने उसके साथ गैंगरेप किया. दुष्कर्म के दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई.

पीड़िता के शरीर पर नाखून के जख्म

वायरल वीडियो में पीड़िता पुलिस के सामने बिलख-बिलख कर रोते हुए कह रही है कि इसने बहुत मारा है, मेरे साथ गलत किया है, इसको लेकर चलिए. पीड़िता ने पुलिस से ये भी कहा कि आरोपी  कह रहा था कि गोली मार देंगे. वह अपने शरीर पर नाखून के जख्म दिखाते हुए कहती है कि सर, मुझे बहुत मारा है, मुझे ब्रेन ट्यूमर भी है.

पैसों की खातिर बनी ऑर्केस्टा डांसर-सिंगर

बता दें कि पीड़िता के पिता इस दुनिया मे नहीं हैं, पति छोड़कर चला गया. बेसहारा मां और एक बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी कंधों पर लिए वह छोटे से कस्बे से निकलकर पूर्णिया शहर तक पहुंची. जबकि वह खुद ब्रेन -ट्यूमर से जूझ रही है. जीने के लिए पैसों की जरूरत थी. नौकरी नहीं मिली तो मजबूरन वह ऑर्केस्टा की डांसर-सिंगर बन गई.

गैंगरेप का मुख्य आरोपी गिपरफ्तार

गैंगरेप के मुख्य आरोपी मो जुनैद को पुलिस ने घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पीड़िता का इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. उसकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है. एसपी स्वीटी सहरावत के अनुसार, बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष-टीम का गठन किया गया है. उनकी तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.

गोदाम में ले जाकर किया गैंगरेप

आरोपी जुनैद ने लड़की को अगवा कर शहर से 20 किमी दूर ले जाकर गोदाम में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता को जिस कार से अगवा किया गया वह कार भी जुनैद की ही थी. कार में जुनैद के अलावा कार ड्राइवर मो इस्ताबर भी मौजूद था .युवती को अगवा कर ये लोग पूर्णिया शहर से लगभग 20 किमी दूर बैरियर चौक, डगरुआ में जोया ट्रेडर्स नाम की दुकान के पास ले गए. जुनैद की इस दुकान में पहले से चार लोग मौजूद थे.जोया ट्रेडर्स के गोदाम में पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया. सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया . जहां पहले से चार लोग मौजूद थे.

दो आरोपियों की पहचान, तीन की तलाश

गैंगरेप मामले में जुनैद के अलावा मो इरफान और मो इस्ताबर की पहचान हुई है, ,जबकि तीन अज्ञात आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है. एसडीपीओ जितेंद्र पांडेय के मुताबिक, जुनैद की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है. उसके खिलाफ लूट, चोरी, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले पहले से दर्ज हैं. पूर्व में उसके खिलाफ सीसीए भी लग चुका है.


 

