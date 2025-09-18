विज्ञापन
'राहुल गांधी के चक्कर में सब लूटा बैठे, अब होश आया तो यात्रा निकाल रहे', तेजस्वी पर गिरिराज सिंह का तीखा तंज

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा कि भीड़ तेजस्वी ने जमाया था लेकिन महफ़िल राहुल गांधी ने लूट लिया. अब यह अपने वजूद को खोजने के लिए निकले हैं.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी की यात्रा पर तीखा तंज कसा है.
  • वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. जिसमें वो गुरुवार को खगड़िया पहुंचे.
  • केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को आलोचनात्मक टिप्पणी की है.
  • गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के चक्कर में सब लूटा बैठे, अब होश आया तो तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं.
बेगूसराय:

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों RJD नेता तेजस्वी यादव 'बिहार अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. गुरुवार को तेजस्वी इसी यात्रा के बैनर तले खगड़िया में थे. वहीं खगड़िया के पड़ोसी जिले में गुरुवार को भाजपा के कई बड़े नेताओं का जुटान था. यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आस-पास के कई जिलों के भाजपा नेताओं के साथ एक बैठक की. इस बैठक में बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल थे. अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने मीडिया स बात करते हुए तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर तीखा तंज सका. उन्होंने कहा कि तेजस्वी राहुल गांधी के चक्कर में सब कुछ लूटा बैठे, अब होश आया तो यात्रा निकाल रहे हैं.

भीड़ तेजस्वी ने जुटाया, महफिल राहुल लूट ले गएः गिरिराज

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी और राहुल की जो वोटर अधिकार यात्रा थी, यह बांग्लादेशी और घुसपैठिया बचाओ यात्रा है. राहुल की यात्रा को लेकर कहा कि भीड़ तेजस्वी ने जमाया था लेकिन महफ़िल राहुल गांधी ने लूट लिया. अब यह अपने वजूद को खोजने के लिए निकले हैं.

राहुल गांधी महाकंफ्यूज आदमीः गिरिराज सिंह

गिरिराज सिंह ने अमित शाह के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन में घुसपैठियों का मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि घुसपैठियों को पनाह साजिश के तहत मस्जिदों से कराया जाता है. राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़े जाने पर बेगूसराय सांसद ने कहा कि राहुल गांधी महाकंफ्यूज आदमी है, नन सीरियस लीडर हैं. उनको कुछ पता ही नहीं कब क्या बोलते है?

घुसपैठ का मुद्दा हमारे लिए बहुत बड़ाः गिरिराज

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि आज देश के अंदर हमारे बगल में बंगाल हम खुद बिहार घुसपैठियों से घिरे हुए क्योंकि 800 किलोमीटर से अधिक बांग्लादेशी और नेपाल का हमें सीमा लगता है और ऐसी स्थिति में हमें इसकी चिंता करनी चाहिए. गांव में लोग पता नहीं चलता है मुस्लिम टोला में जाईए, पनाह कौन देता है यही लोग पनाह दे दे करके इसी तरह बंगाल में हुआ?

सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या आए...

तेजस्वी यादव के द्वारा BJP पर वफ्फ बोर्ड की जमीन हड़पने और अधिकार यात्र पर कहा कि पता नहीं वफ्फ बोर्ड की जमीन अगर हम हड़प ले तो सब जगह अखाड़ा खुदवा दे मंदिर बनवा दें लेकिन दिलवा तो दे कहां हम हड़पे हैं. गिरिराज ने कहा- एक गाना है ना 'सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या आए' तेजस्वी यादव सब कुछ लुटा दिए राहुल गांधी के ऊपर अब उनको होश आया है तो दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं अब जो कुछ बाकी बचा था राहुल गांधी ले गया.

बेगूसराय में सभी 7 सीट जीतेगा NDA: गिरिराज सिंह

इस दौरान गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बेगूसराय में सभी 7 सीट एनडीए जीतेगा. यहां सभी सीट पर हम जीतेंगे, चाहे कोई कुछ कर ले. तेजस्वी यादव के खटारा सरकार पर गिरिराज सिंह का हमला कि अगर यह 20 साल खटारा है तो उनके 15 साल क्या थे?

उन्होंने यह भी कहा कि अगर अपने पिता के राज में बने सड़क पर चलते तो तेजस्वी यादव और दोनों भाई बहन राहुल-प्रियंका गाड़ी से उलट जाते. आज एनडीए की सरकार ने 20 साल में जो विकास किया है , उसी सड़क पर आज यह यात्रा निकल रहे है. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में 200 % एनडीए की सरकार बन रही है.

Bihar Elections, Bihar Elections 2025, Bihar Assembly Elections 2025, Giriraj Singh, Tejashwi Yadav Bihar Adhikar Yatra
