बिहार में घर बैठे हो सकेगी जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री, नीतीश सरकार ने बुजुर्गों को दिया तोहफा

बिहार में अब घर बैठे जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकेगी. 80 साल से अधिक आयु के लोगों को फ्लैट या जमीन की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना होगा. उनके घर पर ही सरकारी सेवाएं मिल जाएंगी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को इसका ऐलान किया. एक अप्रैल से ये व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया गया है. सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी.सबका सम्मान-जीवन आसान के तहत इस फैसले का उद्देश्य रोजमर्रा की कठिनाइयों को कम कर कामकाज को आसान बनाना है.

उन्होंने बताया कि बिहार के बुजुर्गों की उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, उन्हें जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कामों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे मामलों में रजिस्ट्री को आसान बनाया गया है. बिहार में 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति जमीन, फ्लैट की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, उन्हें जरूरत पर घर पर ही जमीन रजिस्ट्री से संबंधित सभी सेवाएं दी जाएंगी. इसको लेकर रजिस्ट्री विभाग की इकाई सुविधा प्रदान करेगी. आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

संबंधित विभाग द्वारा जमीन, फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया सात दिनों के अंदर सुनिश्चित की जाएगी. जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित भूमि के संबंध में अपडेट जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जिस कारण उन्हें समस्या होती है. इसे ध्यान में रखते हुए भूमि की रजिस्ट्री के पूर्व भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी बेचने वाले और खरीदारों को प्रदान करने की व्यवस्था भी की जा रही है.इसके तहत आवेदकों के अनुरोध पर आवेदन करने के पश्चात निबंधन विभाग द्वारा अंचल कार्यालय से भूमि की अपडेट स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध करा दी जाएग.। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए लोगों से 19 जनवरी तक सुझाव भी मांगे हैं.