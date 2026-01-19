नवादा मर्डर मिस्ट्री में बहू निकली ' विलेन, जमीन के लिए सुपारी देकर कराई सास की हत्या

22 नवंबर को बिहार के नवादा शहर के राजेंद्र नगर में वृद्ध महिला की मर्डर मिस्ट्री का रहस्य को पुलिस ने सुलझा लिया है. बुजुर्ग महिला की हत्या में बहू ही ' विलन ' के रूप में सामने आई है. सास सावित्री देवी की हत्या के बाद फूट-फूट कर रोने वाली बहू सोनी ही कत्ल की मास्टरमाइंड निकली. उसने अपने रिश्तेदारों को 50 हजार की सुपारी देकर सास की हत्या करा दी और मर्डर के बाद दिखावे के लिए रो रही थी. पुलिस की जांच में 2 महीने बाद यह सच सामने आ गया है.

आरोपियों से जब्त किए गए फोन

मुख्यालय डीएसपी निशु मलिक ने इस मामले का खुलासा किया है. बता दें कि 22 नवंबर की शाम में बदमाशों ने घर में घुसकर सावित्री देवी और उनकी बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई थी. इलाज के दौरान सावित्री देवी की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी की जान बच गई थी. वहीं बहू के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी. इस घटना के बाद बहू फूट-फूट कर रो रही थी. वह आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही थी. घटना के सिलसिले में मृतका के बेटे बबलू पासवान ने नवादा नगर थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बहू ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है.

घर और जमीन के पैसे के लिए हत्या

नवादा मुख्यालय डीएसपी निशु मलिक ने बताया कि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड मृतका की बहू सोनी कुमारी उर्फ निक्की कुमारी है. पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसकी सास सावित्री देवी घर और जमीन बेचकर पूरे पैसे अपने पास रखना चाहती थी. यही नहीं, उसकी सास अपने बेटे से हर महीने आधा वेतन भी लेती थी. इन बातों को लेकर बहू और सास के बीच मनमुटाव रहता था.

50 हजार में मिला सुपारी किलर

पुलिस के अनुसार, सास के साथ विवादों से तंग आकर सोनी कुमारी ने हत्या की साजिश रची. उसने अपने बहन के बेटे लकी राज को 50 हजार रुपये देकर हत्या की सुपारी दी. लकी गया जिले के गुरुवा थाना क्षेत्र के गुनेरी का रहने वाल है. लकी राज ने गया के ही बांके बाजार निवासी अपने दो साथियों नीरज कुमार और सन्नी कुमार को इस काम के लिए राजी किया. पुलिस के अनुसार, 22 नवंबर की रात तीनों आरोपित राजेंद्र नगर मोहल्ले पहुंचे. अंधेरा और सुनसान देख उन्होंने घर में घुसकर चाकू से सावित्री देवी पर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आई उनकी बेटी पर भी जानलेवा प्रहार किया. इसके बाद सभी भाग निकले थे. अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

