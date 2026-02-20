बिहार में DJ पर बवाल, थर्रा देने वाली आवाज और अश्लीलता पर एक्शन, रूल तोड़ा तो 15 दिन का बैन

पटना: बिहार में अब बिना अनुमति के डीजे (DJ) बजाना भारी पड़ने वाला है. नीतीश सरकार ने राज्य में अनियंत्रित डीजे और उससे होने वाले शोर पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है. विधान परिषद में गुरुवार को सरकार की ओर से घोषणा की गई कि अगले 15 दिनों के भीतर अवैध रूप से बजने वाले डीजे पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी.

मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा ऐलान

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य भर में उन गाड़ियों और ट्रॉलियों की जांच की जाएगी जिन्हें अवैध रूप से डीजे वाहन में तब्दील कर दिया गया है. बिना अनुमति डीजे लगाने वाले वाहनों को न सिर्फ पकड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें तुरंत बंद भी कराया जाएगा. जिन वाहनों की बनावट में बदलाव कर डीजे ट्रॉली बनाई गई है, उनके मालिकों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

बिहार में बिना अनुमति डीजे बजाने पर 15 दिन में कार्रवाई



डीजे से हार्ट अटैक और अश्लीलता का मुद्दा

यह मुद्दा विधान पार्षद वंशीधर बृजवासी ने सदन में उठाया था. उन्होंने डीजे से होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तेज आवाज वाले डीजे के कारण लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. डीजे पर अक्सर अश्लील गाने बजाए जाते हैं, जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ता है और उपद्रव की स्थिति पैदा होती है. शोर और अश्लीलता के कारण थानों में लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं.

"शादी-ब्याह में सिफारिश न करें माननीय"

मंत्री श्रवण कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन साथ ही सदस्यों को चुटकी लेते हुए सचेत भी किया. उन्होंने कहा कि जब शादी-ब्याह के सीजन में डीजे बंद कराए जाएंगे, तो माननीय सदस्य ही पैरवी के लिए फोन करेंगे. उन्होंने अपील की कि नियम लागू होने पर सभी को इसका ख्याल रखना चाहिए.

