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सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे भरभराकर ऊपर गिरी सीढ़ियां, एक छात्रा की मौत; 3 छात्र घायल

इस हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकाला. हादसे में घायल तीन बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया.

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सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे भरभराकर ऊपर गिरी सीढ़ियां, एक छात्रा की मौत; 3 छात्र घायल
बिहार के खगड़िया जिले में एक स्कूल की सीढ़ियां पढ़ते हुय बच्चों पर गिर गई.

बिहार के खगड़िया जिले में मानसी थाना क्षेत्र के अमनी गांव स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. विद्यालय की सीढ़ी अचानक ढह गई, जिसके मलबे में दबकर पहली कक्षा की छात्रा रितिका कुमारी (9) की मौत हो गई. मृतका मनोज यादव की बेटी थी.

स्कूल में मची अफरा-तफरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमनी गांव के पासवान टोला स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बुधवार सुबह सीढ़ी अचानक भरभराकर गिर गई. सीढ़ी के मलबे में कई बच्चे दब गए, जिससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकाला. हादसे में घायल तीन बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

डीएम ने जांच के दिए निर्देश

खगड़िया के जिलाधिकारी विक्रम विरकर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को मामले की जांच कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि घायल बच्चों का समुचित इलाज कराया जा रहा है.

हादसे के बाद विद्यालय परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. घटना के कारणों की जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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