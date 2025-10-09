चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही... नाराज चिराग को कैमरे पर लाए नित्यानंद राय, NDA में ऑल गुड का साइन

- बिहार चुनाव के लिए NDA में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान अब समाप्त होनते नजर आ रही है.
- चिराग पासवान से BJP नेता नित्यानंद राय ने दिल्ली में दो बार मुलाकात की सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की.
- नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए मुलाकात ने NDA ऑल गुड की स्थिति बताई.
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट बंटवारे पर फंसी पेंच अब ढीली होती नजर आ रही है. NDA की सीट शेयरिंग में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की मांग को एडजस्ट करने में सबसे ज्यादा माथापच्ची मची थी. लेकिन अब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है. गुरुवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से BJP नेता नित्यानंद राय ने मुलाकात की. नित्यानंद राय गुरुवार को दो बार दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे. पहली बार उनकी चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हो सकी. तब वो चिराग की मां से मिलकर लौट गए. लेकिन दूसरी बार नित्यानंद राय की चिराग पासवान से मुलाकत हुई. मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने भी आए. इस दौरान दोनों के चेहरे का हाव-भाव बता रहा था कि एनडीए में अब ऑल गुड है.
चिराग के साथ नित्यानंद मीडिया के सामने मुस्कुराते आए नजर
दरअसल गुरुवार को सीट बंटवारे को लेकर नाराज नजर आ रहे चिराग पासवान को नित्यानंद राय कैमरे पर लेकर आए. इस दौरान चिराग के सामने ही नित्यानंद राय ने कहा कि हमारे चेहरे की मुस्कुराहट ही सब कुछ बता रही है. नित्यानंद राय जब मीडिया से यह बोल रहे थे, तब पास में खड़े चिराग पासवान भी मुस्कुरा रहे थे.
Delhi: On seat-sharing within the NDA, Union Minister of State Nityanand Rai says, "Everything is positive" pic.twitter.com/M680B9aqnH— IANS (@ians_india) October 9, 2025
चिराग से मिलकर नित्यानंद राय बोले- सब कुछ पॉजिटिव
इस दौरान नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि सब कुछ पॉजिटिव है. समय आने पर चिराग जी आपको खुद सबकुछ बता देंगे. चिराग से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात की. बताया जा रहा है कि नित्यानंद राय ने धर्मेंद्र प्रधान को चिराग के साथ अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी दी.
एनडीए में अब सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं
इधर सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है कि उसके अनुसार अब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है. संभावना है कि उम्मीदवारों की पहली सूची एनडीए के सभी घटक दल साझा तौर पर जारी करें. 13 अक्तूबर को एनडीए की पहली सूची आ सकती है. जेडीयू ने बीजेपी को अन्य सहयोगी दलों से बातचीत के लिए अधिकृत किया है. चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत सही दिशा में चल रही है.
बीजेपी का होमवर्क पूरा
इस बीच, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर ली है. 11 अक्तूबर को दिल्ली में बीजेपी के बिहार कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है. बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 अक्तूबर को दिल्ली में संभावित है. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे. इसके बाद प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है.
यह भी पढ़ें - मुस्लिमों पर फोकस, घर-घर दस्तक... RSS ने बिहार चुनाव में BJP के लिए कैसे झोंकी पूरी ताकत, जानें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं