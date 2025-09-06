महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी के आवास पर बड़ी बैठक, दिल्ली में तय होगा फाइनल फॉर्मूला

Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सीट शेयरिंग की रणनीति बननी शुरू हो चुकी है. एनडीए के साथ-साथ विपक्षी महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को राजधानी पटना स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के नेताओं की एक बड़ी बैठक हो रही है. तेजस्वी यादव के घर पर हो रही इस बैठक में कांग्रेस की ओर से प्रभारी कृष्ण अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल हैं. कांग्रेस नेताओं के अलावा मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसाफ पार्टी (VIP) और सीपीआई माले के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं.

बैठक में शामिल होने तेजस्वी आवास पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि एसआईआर के मुद्दे बाद हमलोग फिर से साथ में बैठ रहे हैं. कुछ औपचारिक बात होनी है. कोई औपचारिक फैसला होगा तो मीडिया को बताया जाएगा.

महागठबंधन में RJD सबसे बड़ी पार्टी

तेजस्वी आवास पर हो रही इस बैठक में महागठबंधन के नेता अपनी-अपनी पार्टी के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं. मालूम हो कि बिहार में विपक्षी इंडिया ब्लॉक में राजद सबसे बड़ी पार्टी है. इसके बाद कांग्रेस फिर सीपीआई और विकासशील इंसाफ पार्टी है. इन सभी दलों ने नेताओं ने साथ में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है.

वोटर अधिकार यात्रा में सभी दलों ने नेता दिखे थे साथ

बीते दिनों SIR के मुद्दे पर निकली वोटर अधिकार यात्रा में भी सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि इन चारों राजनीतिक दलों के बीच बिहार की 243 सीटों का बंटवारा कैसे होता है. आज की बैठक में होने वाली चर्चा के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बैठक होगी. जिसमें सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला लिया जाएगा.