बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। सभी प्रमुख दलों के दिग्गज नेता आज अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है. बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आज शाम पार्टी मुख्यालय में महासचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. इस बैठक में अब तक के चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और अगले चरण की रणनीति पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रचार की दिशा और प्रमुख मुद्दों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं.

राजद, कांग्रेस, जेडीयू और एआईएमआईएम समेत अन्य दलों के नेता भी आज रैलियों और रोड शो के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे. सिवान, रघुनाथपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है.चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत आज शाम के बाद प्रचार बंद हो जाएगा. इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर-टू-डोर संपर्क कर सकेंगे.

Bihar elections Live Updates: