बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। सभी प्रमुख दलों के दिग्गज नेता आज अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है. बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आज शाम पार्टी मुख्यालय में महासचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. इस बैठक में अब तक के चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और अगले चरण की रणनीति पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रचार की दिशा और प्रमुख मुद्दों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं.
राजद, कांग्रेस, जेडीयू और एआईएमआईएम समेत अन्य दलों के नेता भी आज रैलियों और रोड शो के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे. सिवान, रघुनाथपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है.चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत आज शाम के बाद प्रचार बंद हो जाएगा. इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर-टू-डोर संपर्क कर सकेंगे.
Bihar elections Live Updates:
बिहार का विकास आईने की तरह साफ दिखाई देता है: सुधांशु त्रिवेदी
बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पिछले केंद्रीय आम बजट पेश होने के दौरान महागठबंधन के लोगों ने कहा था कि सबकुछ तो बिहार को दे दिया गया, तो वह झूठ था या आज जो आप कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, वह झूठ है. उन्होंने आगे याद कराते हुए कहा कि जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि बिहार को सबकुछ दे दिया गया, बाकी को कुछ नहीं मिला. कांग्रेस की यह फितरत है कि ये वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन ये सदा सर्वदा झूठ के ही साथ रहते हैं. संसद के बाहर लोगों ने तब प्रदर्शन भी किया था.
बिहार चुनाव प्रचार में उतरीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तीन दिनों में करेंगी 12 से ज्यादा जनसभाएं
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान को गति देने के लिए सोमवार को पटना पहुंचीं. पार्टी ने बताया कि अगले तीन दिनों में उनकी 12 से ज्यादा जनसभाएं होंगी. बिहार में पहले चरण का 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को मतदान होना है, जिनके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अगले तीन दिनों में, सीएम रेखा गुप्ता राज्य भर में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगी.
बयान के मुताबिक, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सहयोगी दलों के नेता, पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता भी होंगे. जनसभाओं के अलावा, मुख्यमंत्री रोड शो में भी हिस्सा लेंगी. चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री का यह तीसरा बिहार दौरा होगा और इसे एक बेहद व्यस्त दौरा बताया जा रहा है.