बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कल, प्रचार थमा; दूसरे चरण के लिए आज दिग्गज मैदान में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए प्रचार मंगलवार शाम समाप्त हो गया. अब 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा. पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 122 महिलाएं शामिल हैं.



दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जारी है. आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बिहार पहुंच रहे हैं. दोनों नेता अपने-अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिला कार्यकर्ताओं से डिजिटल संवाद किया था. राजनीतिक माहौल गरम है. तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही, वहीं बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन पर हमला बोला. जातीय समीकरणों के बीच जनता अब मतदान के लिए तैयार है.

