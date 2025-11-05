विज्ञापन
56 minutes ago
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कल, प्रचार थमा; दूसरे चरण के लिए आज दिग्गज मैदान में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए प्रचार मंगलवार शाम समाप्त हो गया. अब 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा. पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 122 महिलाएं शामिल हैं.

दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जारी है. आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बिहार पहुंच रहे हैं. दोनों नेता अपने-अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिला कार्यकर्ताओं से डिजिटल संवाद किया था. राजनीतिक माहौल गरम है. तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही, वहीं बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन पर हमला बोला. जातीय समीकरणों के बीच जनता अब मतदान के लिए तैयार है.

Bihar Elections Live Updates:

Nov 05, 2025 09:20 (IST)
बिहार चुनाव: तेज प्रताप को लेकर बोलीं मीसा भारती, छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद नेता मीसा भारती ने जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को लेकर खुलकर बात की. राजद नेता मीसा भारती ने कहा कि पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसके अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि एक और सच ये है कि वो मेरे छोटे भाई हैं और बड़ी बहन होने के नाते उन्हें मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं. हालांकि, ये महुआ की जनता तय करेगी कि उन्हें क्या चाहिए. 

Nov 05, 2025 09:18 (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पवन सिंह का 'एक बिहारी सौ पर भारी' सॉन्ग रिलीज

भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए के लिए प्रचार करने में व्यस्त हैं.  इसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए सॉन्ग भी रिलीज कर रहे हैं. अब सिंगर का नया सॉन्ग 'एक बिहारी सौ पर भारी' रिलीज हो चुका है. पवन सिंह का नया सॉन्ग 'एक बिहारी सौ पर भारी' यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है और सिंगर ने इंस्टाग्राम पर सॉन्ग के रिलीज की जानकारी दी है. 

Bihar Elections, First Phase
