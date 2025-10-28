विज्ञापन
विशेष लिंक

रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम योगी, जनसभा पर होगी सबकी नजर

रघुनाथपुर में जातीय समीकरण और स्‍थानीय नेतृत्‍व हमेशा से ही अहम भूमिका निभाता आया है, यही कारण है कि योगी आदित्‍यनाथ यहां चुनावी सभा करने जा रहे हैं. रघुनाथपुर में यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ ही राजपूत और भूमिहार मतदाता सबसे प्रभावशाली हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम योगी, जनसभा पर होगी सबकी नजर
  • उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ सिवान, भोजपुर और बक्सर में NDA उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे.
  • सिवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है.
  • 2020 के चुनाव में आरजेडी ने रघुनाथपुर में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली :

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ बुधवार को बिहार के सिवान, भोजपुर और बक्‍सर में एनडीए उम्‍मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. सिवान का जब भी नाम आता है तो पहले शहाबुद्दीन की चर्चा होती है. इस बार आरजेडी ने सिवान की रघुनाथपुरा सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्‍मीदवार बनाया है. ऐसे में एनडीए उम्‍मीदवार के पक्ष में सीएम योगी आदित्‍यनाथ की जनसभा पर हर किसी की नजर होगी. 

शहाबुद्दीन सिवान से चार बार सांसद और दो बार विधायक रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा अन्‍य कारणों से ज्‍यादा रही है. दिल्‍ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे शहाबुद्दीन की 2021 में दिल्‍ली एक अस्‍पताल में कोरोना के कारण मौत हो गई थी. शहाबुद्दीन को डबल मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. यह मामला 2004 का था. हालांकि अब उनके बेटे को टिकट देकर आरजेडी ने मुस्लिम और यादव मतदाताओं के जरिए रघुनाथपुर सीट को निकालने की योजना बनाई है. 

इसलिए रघुनाथपुर जा रहे हैं सीएम योगी

रघुनाथपुर में जातीय समीकरण और स्‍थानीय नेतृत्‍व हमेशा से ही अहम भूमिका निभाता आया है, यही कारण है कि योगी आदित्‍यनाथ यहां चुनावी सभा करने जा रहे हैं. रघुनाथपुर में यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ ही राजपूत और भूमिहार मतदाता सबसे प्रभावशाली हैं. ऐसे में योगी आदित्‍याथ अपनी चुनावी सभा के जरिए राजपूत और भूमिहार मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे. राजपूतों को परंपरागत रूप से भाजपा का समर्थक माना जाता है.  

सीएम योगी आदित्‍यनाथ की छवि एक सख्‍त प्रशासक की है. एनडीए उनकी इसी छवि को भुनाने और अपने विकास के दावों पर चढ़कर रघुनाथपुर की सीट को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटा है. 

शहाबुद्दीन का जिक्र, महागठबंधन पर निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बक्‍सर की सभा में शहाबुद्दीन का जिक्र कर महागठबंधन पर निशाना साध चुके हैं. शाह ने बक्‍सर की रैली में कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से उम्‍मीदवार बनाया है, उन्‍होंने कहा कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो भी किसी का बाल बांका नहीं होगा. साथ ही उन्‍होंने कहा था कि जंगलराज नहीं आने देंगे. 

रघुनाथपुर में लगातार दो बार से जीत रही RJD 

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी उम्‍मीदवार हरिशंकर यादव ने लोजपा (LJP) उम्‍मीदवार मनोज कुमार सिंह को 17,965 वोटों के अंतर से शिकस्‍त दी थी. इस जीत के साथ राजद ने यह साबित कर दिया कि रघुनाथपुर में उसका जनाधार अब भी अडिग है. हालांकि इस बार एनडीए नेताओं ने यहां पूरी ताकत झोंक रखी है. एनडीए की ओर से यहां से जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशू सिंह को उम्‍मीदवार बनाया गया है.  

ये है सीएम योगी का कार्यकम 

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ 29 अक्‍टूबर को सुबह 10 बजे अमौसी एयरपोर्ट के लिए कार से रवाना होंगे. जहां से सीएम योगी विशेष विमान से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे और 10 बजकर 50 मिनट पर पहुंचेंगे. इसके बाद सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर सीवान जिले के रघुनाथपुर में हैलीपैड राजपुर खेल मैदान पहुंचेंगे. इसी खेल मैदान में सीएम योगी मनोज कुमार सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections, Raghunathpur Assembly Seat, CM Yogi Adityanath, Shahabuddin
Get App for Better Experience
Install Now