बिहार चुनावः चिराग पासवान की वो शर्तें, जिस कारण NDA में अटका सीटों का बंटवारा

चिराग पासवान 25-30 विधानसभा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं. बीते दिनों NDA सूत्रों से यह जानकारी सामने आई चिराग की पार्टी को 22-25 सीटें देने पर सहमति बन गई है. लेकिन सीटों की संख्या के अलावा भी चिराग खेमे की कुछ सख्त शर्तें हैं, जिसको लेकर मामला अटका है.

बिहार चुनाव में NDA की सीट शेयरिंग चिराग की कड़ी शर्तों के कारण अभी तक उलझ रही है.
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी अंतिम रूप नहीं ले पाया है.
  • चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 25 से 30 विधानसभा सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जिससे मामला अटका है.
  • LJP (रामविलास) की मांग है कि लोकसभा की जीती हुई सभी 5 सीटों से कम से कम 2-2 विधानसभा सीट पार्टी को मिले.
पटना:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हो सका है. NDA में सीट शेयरिंग पर LJP (रामविलास) के नेता चिराग पासवान की मांग के कारण बात अभी तक तय नहीं हो सकी है. हालांकि विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि NDA में सीटों का बंटवारा अगले दो से तीन दिनों में पूरा हो जाएगा. पटना में सीट शेयरिंग का ऐलान किया जा सकता है. चिराग पासवान और BJP में जल्द ही बात बन सकती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चिराग पासवान की वो कौन सी शर्त है, जिस कारण NDA में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन सका है.

बिहार चुनाव के लिए चिराग पासवान की शर्तें

  • दरअसल चिराग पासवान चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा की जीती हुई 5 सीट और 2020 के विधानसभा चुनाव के उनकी पार्टी द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन के आधार पर LJP रामविलास को सीटें दी जाएं.
  • साथ ही लोकसभा की जो 5 सीटें इस समय LJP रामविलास के पास हैं, उनमें सभी में कम से कम दो विधानसभा सीटें उनकी पार्टी को दी जाएं.
  • इसके अलावा एलजेपी के बड़े नेताओं के लिए भी सीटें मांगी गईं हैं.

LJP रामविलास के 5 सांसद

  1. चिराग पासवान- हाजीपुर
  2. अरुण भारती- जमुई
  3. वीणा देवी- वैशाली
  4. शांभवी चौधरी- समस्तीपुर
  5. राजेश वर्मा- खगड़िया

चिराग पासवान की पार्टी की मांग है कि इन सभी 5 लोकसभा सीटों की 2-2 विधानसभा सीट उनकी पार्टी को दी जाए. इसका मतलब यह है कि 10 सीटें तो इन 5 लोकसभा सीटों से ही हो गई. इसके अलावा पार्टी पिछले चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सम्मानजनक सीटों की मांग कर रही है.

चिराग की मांगों पर बीजेपी कर रही विचार

चिराग पासवान की मांगों को लेकर बीजेपी विचार कर रही है. आलाकमान के भी बात की जा रही है. यह बात भी सामने आई है कि धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की चिराग पासवान के साथ फिर एक बैठक होगी. बीजेपी नेताओं ने चिराग से कहा कि वे पार्टी में उनकी मांगों पर चर्चा कर उन्हें बताएंगे.

चिराग के साथ बैठक में बिहार के चुनावी मुद्दों के साथ ही पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भावनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई. कल रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है. इसकी तैयारियों को लेकर भी बीजेपी नेताओं के साथ हुई चर्चा.

