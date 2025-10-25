बिहार के शिवहर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान होना है. हर कोई अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगाकर अपने तरीके से प्रचार कर रहा है. ऐसे में शिवहर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी संजय संघर्ष सिंह के प्रचार प्रसार का तरीका सबसे अलग और चौंकाने वाला है. इन्होंने खुद को जंजीरों में जकड़कर प्रचार अभियान की शुरुआत की है. साथ ही घर-घर जाकर इसी हालत में लोगों से वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं. बेड़ियों में जकड़े इस प्रत्याशी का कहना है कि वह बागमती नदी के अदौरी खोरी पाकड़ पुल निर्माण को लेकर ही चुनाव में उतर पड़े हैं. उन्हें चुनाव चिह्न जंजीरों मिला है. ऐसे में उन्होंने खुद को जंजीर से जकड़ लिया.

जंजीर है चुनाव चिह्न

संजय संघर्ष सिंह अपने चुनाव चिह्न जंजीर का प्रचार करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं. उनका कहना है कि यदि वे जीत जाते हैं तो पुल का निर्माण होगा. पिछले चुनाव मे वे उम्मीदवार थे, उस वक़्त भी जंजीर चुनाव चिन्ह मिला था. साथ ही पुल निर्माण के लिए पिछले कई सालों से दाढ़ी भी बढ़ा रखी है. उनका कहना है कि जब तक पुल निर्माण नहीं होगा तब तक दाढ़ी और चुनाव लड़ना नहीं छोड़ेगे.

बता दें बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.