डिप्टी सीएम ने कहा था कि RJD MLC नशे में है, मेडिकल जांच में आई ये रिपोर्ट, पढ़ें

बिहार चुनाव के पहले चरण के दौरान जहां एक तरफ बंपर वोटिंग ने सभी का ध्यान खींचा वहीं दूसरी तरफ RJD MLC अजय कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच हुई तू-तू मैं-मैं ने भी खूब सुर्खियां बंटोरी. दोनों नेताओं का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ. इस वीडियो में आप भी सुन सकते हैं कि विजय सिन्हा RJD के MLC को बार-बार शराब के नशे में बता रहे हैं. विजय सिन्हा कह रहे हैं कि पहले इस बात की जांच करो कि आखिर शराबबंदी के इस माहौल में इसे दारू मिली कहां से.

उन्होंने RJD MLC पर गुंडई करने और ग्रामीणों को धमकाने का भी आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की कि वो इस बात की जांच करे कि RJD का MLC कितने नशे में है और उसे दारू मिली कहां से. विजय सिन्हा के इन आरोपों पर RJD के MLC अजय कुमार ने कहा कि तु्म्हारे कहने से जांच नहीं होगी, मैंने कोई शराब नहीं पी है. जहां जांच करानी होगी कराऊंगा लेकिन तुम अपने काम से काम रखो. इस चुनाव में तुम्हारी जमानत जब्त होने वाली है. इसलिए तुम इतने तिलमिलाए हुए हैं.

विजय सिन्हा से हुई बहस के दौरान अपने पर शराब के नशे में होने के आरोपों की जांच कराने के लिए आरजेडी एमएलसी अजय कुमार कबैया थाना पहुंचे. यहां उन्होंने ब्रेथ एनालाइजर से अपनी जांच करवाई. इस जांच में पता चला कि जिस समय उनकी विजय सिन्हा से बहस हुई उस दौरान वो नशे में नहीं थे. उन्होंने कोई शराब नहीं पी हुई थी.

आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच हुई बहस के दौरान RJD MLC अजय कुमार ने विजय सिन्हा से कहा था कि तुम हो क्या, तुम अपने आपको क्या समझते हो.. तुम अपने आप को क्या समझते हो.इसपर विजय सिन्हा ने कहा कि तुम दारू पीकर हंगामा करते हो. इसपर RJD के एमएलसी तैश में आ गए और बोलने लगे कि तुम्हारा जमानत जब्त हो गया है. फिर विजय सिन्हा ने कहा था कि प्रशासन से किसी को बुलाओ जल्दी, ये यहां दारू पीकर हंगामा कर रहा है. ये दारू पीकर हंगामा कर रहा है. इसका नाक मुंब सब चढ़ा हुआ है. फिर RJD के MLC ने कहा कि 14 नवंबर को नाक मुंह तो तुम्हारा उतार देंगेस जब रिजल्ट आएगा.

इसपर विजय सिन्हा ने कहा था कि तुम धमकी मत दो तुम्हारे जैसे कई को देख चुके हैं. राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे. ये दारू पीकर यहां गुंडई कर रहा है. ये राजद का एमएलसी है ये गुंडई कर रहा है. फिर RJD के एमएलसी ने कहा था कि ये चुनाव हारने की बौखलाहट है. यही दिख रहा है. तुम्हारा गुंडा कब्जा करना चाह रहा था जो हम नहीं होने दिए हैं. इसपर विजय सिन्हा ने जवाब दिया था कि गुंडा तो तुम लोगों को है. मैं प्रशासन से कहता हूं कि इसकी गाड़ी की जांच की जाए. यहां शराबबंदी है ये शराब पीकर गुंडई कर रहा है. इसपर RJD के MLC ने कहा कि इन लोगों को तो काम ही है झूठ बोलना और गुंडई करना. वही ये लोग कर रहे हैं. इस बार के चुनाव परिणाम में सब कुछ साफ हो जाएगा.