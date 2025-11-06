तू है कौन, दारू पीकर हंगामा कर रहा है... लखीसराय में जब बीच सड़क पर भिड़ गए RJD MLC और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

- बिहार चुनाव के पहले चरण में वोटिंग का रुझान पिछले चुनाव से बेहतर और रिकॉर्ड तोड़ होने की संभावना दिखा रहा है
- महागठबंधन और एनडीए के बीच इस चुनाव में सीधा मुकाबला चल रहा है और दोनों पक्षों में तीखी बहस हो रही है
- बहस में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर शराब पीकर हंगामा करने और गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगाए हैं
बिहार चुनाव के पहले चरण के दौरान अभी तक वोटिंग का जो ट्रेंड निकलकर आया है वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की तरफ इशारा कर रहा है. पहले चरण के तहत पिछली दफा के मुकाबले इस बार वोटिंग में ठीकठाक इजाफा हुआ है. इस बार के चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है. गुरुवार को एक तरफ जहां वोटिंग हो रही थी वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत से जुड़ा एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडिय है मौजूदा उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) MLC अजय कुमार के बीच तू-तू मैं-मैं की. वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि किसी तरह से दोनों नेता एक दूसरे पर सीधा और तीखा हमला कर रहे हैं. दोनों नेताओं का ये वीडियो बिहार के लखीसराय के शेखपुरा का है.
लखीसराय में RJD MLC और विजय सिन्हा भिड़े!— NDTV India (@ndtvindia) November 6, 2025
बिहार में पहले चरण की वोटिंग के दौरान लखीसराय में RJD MLC और विजय सिन्हा के बीच नोकझोंक...#BiharElection | @Shivamjournal pic.twitter.com/102TrtuxfC
इस बहसबाजी के दौरान RJD MLC अजय कुमार ने विजय सिन्हा से कहा कि तुम हो क्या, तुम अपने आपको क्या समझते हो.. तुम अपने आप को क्या समझते हो.इसपर विजय सिन्हा ने कहा कि तुम दारू पीकर हंगामा करते हो. इसपर RJD के एमएलसी तैश में आ गए और बोलने लगे कि तुम्हारा जमानत जब्त हो गया है. फिर विजय सिन्हा ने कहा कि प्रशासन से किसी को बुलाओ जल्दी, ये यहां दारू पीकर हंगामा कर रहा है. ये दारू पीकर हंगामा कर रहा है. इसका नाक मुंब सब चढ़ा हुआ है. फिर RJD के MLC ने कहा कि 14 नवंबर को नाक मुंह तो तुम्हारा उतार देंगेस जब रिजल्ट आएगा.
इसपर विजय सिन्हा ने कहा कि तुम धमकी मत दो तुम्हारे जैसे कई को देख चुके हैं. राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे. ये दारू पीकर यहां गुंडई कर रहा है. ये राजद का एमएलसी है ये गुंडई कर रहा है. फिर RJD के एमएलसी ने कहा कि ये चुनाव हारने की बौखलाहट है. यही दिख रहा है. तुम्हारा गुंडा कब्जा करना चाह रहा था जो हम नहीं होने दिए हैं. इसपर विजय सिन्हा ने कहा कि गुंडा तो तुम लोगों को है. मैं प्रशासन से कहता हूं कि इसकी गाड़ी की जांच की जाए. यहां शराबबंदी है ये शराब पीकर गुंडई कर रहा है. इसपर RJD के MLC ने कहा कि इन लोगों को तो काम ही है झूठ बोलना और गुंडई करना. वही ये लोग कर रहे हैं. इस बार के चुनाव परिणाम में सब कुछ साफ हो जाएगा.
