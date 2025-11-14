Election Results 2025: मुंगेर प्रमंडल की 2 सीटों पर कांटे की टक्कर, यहां जानिए हर एक सीट का रिजल्ट

- मुंगेर प्रमंडल में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 22 सीटों की मतगणना जल्द शुरू होने वाली है
- प्रमंडल में छह जिले शामिल हैं जिनमें बेगूसराय में सबसे ज्यादा सात सीटें हैं
- 2020 के चुनाव में भाजपा, जदयू और राजद ने पांच-पांच सीटें जीतकर मुकाबला रोचक बनाया था
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की शुरुआत होने वाली है और मुंगेर प्रमंडल की 22 सीटों पर काउंटिंग को लेकर गहमागहमी तेज है. ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह इलाका सियासी दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है. प्रमंडल में कुल छह जिले शामिल हैं. मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा और लखीसराय. इनमें सबसे ज्यादा सात सीटें बेगूसराय में हैं, जबकि खगड़िया और जमुई में चार-चार, मुंगेर में तीन और शेखपुरा व लखीसराय में दो-दो सीटें हैं.
2020 के विधानसभा चुनाव में मुंगेर प्रमंडल में मुकाबला बेहद रोचक रहा था. उस समय भाजपा, जदयू और राजद तीनों ही प्रमुख दलों को पांच-पांच सीटों पर जीत मिली थी. कांग्रेस और भाकपा ने दो-दो सीटें जीती थीं, जबकि एक-एक सीट लोजपा, हम और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थी.
गठबंधन के लिहाज से एनडीए ने कुल 11 सीटें जीती थीं, जबकि महागठबंधन को नौ सीटें मिली थीं. जमुई की चकाई सीट से निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने जीत दर्ज कर बाद में एनडीए को समर्थन दिया था. इस बार सुमित कुमार सिंह और लोजपा से जीत चुके राजकुमार सिंह दोनों ही जदयू के टिकट पर मैदान में हैं. मुंगेर प्रमंडल में इस बार भी मुकाबला कड़ा है और शुरुआती रुझानों से साफ है कि अंग क्षेत्र की सियासत एक बार फिर दिलचस्प मोड़ ले सकती है.
|सीट
|आगे
|पीछे
|जमालपुर
|तारापुर
|मुंगेर
|सूर्यगढ़ा
|लखीसराय
|बरबीघा
|शेखपुरा
|मटिहानी
|साहेबपुर कमाल
|चेरिया बरियारपुर
|तेघड़ा
|बलिया
|बखरी (SC)
|बेगूसराय
|परबत्ता
|अलौली (SC)
|बेलदौर
|खगड़िया
|सिकंदरा (SC)
|झाझा
|चकाई
|जमुई (SC)
