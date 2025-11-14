विज्ञापन
बिहार चुनाव के नतीजों में BJP के लिए तीन बड़ी खुशखबरी, अब दोनों हाथों में लड्डू

Bihar Election Result: बिहार में एनडीए सूपड़ा साफ करते हुए 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है. इसमें बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खास रहा है, जिसने 101 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 94 सीटों पर बढ़त बनाई है.

Bihar Election Result

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी खुशखबरी जिस पार्टी के लिए है, वो बीजेपी है. एनडीए ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तो ध्वस्त कर ही दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने भी अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. बीजेपी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, वहीं 96 सीटों पर पार्टी को जीत मिलती दिख रही है. यानी इस बार पार्टी ने बिहार में शानदार प्रदर्शन किया है और इसका असर आगे बनने वाली सरकार में भी दिख सकता है. आइए जानते हैं कि बिहार में बीजेपी के लिए तीन सबसे बड़ी खुशखबरी क्या हैं. 

गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी 

बीजेपी के लिए पहली सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो बिहार में अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. यानी अगर जेडीयू का साथ नहीं भी मिला तो बीजेपी आराम से अपनी सरकार बना लेगी. कुल मिलाकर अब बीजेपी बिहार में बड़े भाई के रोल में है. ऐसे में मंत्रीपद से लेकर मुख्यमंत्री के पद तक की दावेदारी बीजेपी की बनती है. 

चिराग की पार्टी को ज्यादा सीटें

बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (R) का प्रदर्शन भी इस चुनाव में बीजेपी जैसा ही रहा है. चिराग पासवान की पार्टी ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं अब पार्टी 19 से 20 सीटों पर जीत दर्ज करने की तरफ बढ़ रही है. अगर बीजेपी और एलजेपी (R) की सीटों को मिला दिया जाए तो बहुमत की सरकार आराम से बन जाती है. यानी चिराग को ज्यादा सीटें मिलना बीजेपी के लिए भी बड़ी खुशखबरी है. 

बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा

इस बार बिहार में बीजेपी के वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है, जो पार्टी के लिए तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है. बीजेपी को पिछले चुनाव (2020) में  19.5% वोट शेयर मिला था, वहीं इस बार बीजेपी को करीब 21 प्रतिशत वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है. यानी सीटों के अलावा वोट शेयर में भी बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है. इसका फायदा पार्टी को दूसरे राज्यों में भी मिल सकता है. 

