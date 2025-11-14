विज्ञापन
नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री, रुझानों के बीच बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान

Bihar Election Result: बिहार में चुनाव नतीजों के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश ही बिहार के सीएम होंगे.

Bihar Election Result:

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा के नतीजे सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है. वहीं महागठबंधन भी 50 से ज्याद सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इसी बीच नेताओं की तरफ से रिएक्शन भी आने शुरू हो चुके हैं. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार भी एनडीए के जीतने पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? इस सवाल का जवाब बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने दिया है. जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे. जो लोग नीतीश कुमार को कम आंक रहे थे, उन्हें ये पता चल गया कि वो क्या हैं. 

बिहार में लगे नीतीश के पोस्टर

बिहार में चुनाव के रुझान सामने आते ही नीतीश कुमार के पोस्टर भी लग चुके हैं, इन पोस्टरों में नीतीश कुमार को टाइगर बताया गया है और लिखा है- टाइगर अभी जिंदा है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई... सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. एनडीए के समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है. जेडीयू कार्यकर्ता नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. 

दो चरण में हुआ था मतदान

बिहार में दो चरणों में मतदान हुआ था. पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले गए थे, वहीं दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी. इस बार कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी समेत तमाम विपक्षी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे. वहीं एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी थी. रुझानों को देखें तो इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनती हुई नजर आ रही है. हालांकि अब तक नतीजे पूरी तरह सामने नहीं आए हैं. 

