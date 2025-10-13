मां MP, पिता MLC, अब बेटी को विधायक बनाने की तैयारी... इस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

राजनीति में वंशवाद के आरोप नए नहीं हैं. राजद पर अक्‍सर वंशवाद के आरोप लगते रहते हैं. हालांकि एनडीए भी वंशवाद की राजनीति से अछूता नहीं है. एनडीए के कई नेता हैं, जिनका पूरा परिवार ही राजनीति में है और सांसद-विधायक है. ऐसा ही एक परिवार दिनेश सिंह और वीना देवी का है. दबंग शख्सियत के दिनेश सिंह का पूरा परिवार राजनीति में है. वह खुद एमएलसी हैं तो उनकी पत्‍नी सांसद है. अब उनकी बेटी कोमल सिंह ने भी विधायक बनने की राह में अपने कदम बढ़ा दिए हैं.

जदयू एमएलसी दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर जिले के पारु विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं. बड़े कारोबारी हैं. जमीन और एथेनॉल के कारोबार से जुड़े हैं. बताया जाता है कि उनके और भी कई अन्‍य कारोबार हैं. राजनीति में दिनेश सिंह एक जाना-पहचाना नाम है और उन्‍हें जेडीयू के एक दबंग एमएलसी के रूप में जाना जाता है.

पत्नी वीना देवी वैशाली से हैं सांसद

दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से प्रदेश के वैशाली से सांसद है और यह उनका दूसरा कार्यकाल है. इससे पूर्व वीणा देवी गायघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुकी है. शुरू से ही इस इलाके में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है.

बेटी को विधायक बनाने की तैयारी

दिनेश सिंह और वीना देवी की बेटी कोमल सिंह की राजनीति में एंट्री काफी वक्‍त पहले ही हो चुकी है. 2020 के विधानसभा चुनाव में गायघाट विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर कोमल सिंह चुनाव मैदान में उतरी थीं, हालांकि वह चुनाव हार गई थीं. इसके बावजूद एक बार फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में कोमल सिंह गायघाट विधानसभा क्षेत्र से जोरदार तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं.