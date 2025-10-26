विज्ञापन
बिहार में छठ के सियासी रंग... चिराग के घर 'दर्शन' करने पहुंचे नीतीश तो बाकी नेताओं ने ऐसे की खरना पूजा

बिहार में इस वक्त आस्था और सियासत का अद्भुत नजारा है. सीएम नीतीश कुमार भी तमाम कड़वाहटों को किनारे रख चिराग पासवान के घर पहुंच गए. हर नेता छठ मइया से सियासी आशीर्वाद लेने को आतुर दिख रहा है.

बिहार में छठ के सियासी रंग... चिराग के घर 'दर्शन' करने पहुंचे नीतीश तो बाकी नेताओं ने ऐसे की खरना पूजा
  • बिहार में छठ और विधानसभा चुनाव के बीच आस्था और सियासत का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है
  • सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के घर जाकर खरना प्रसाद ग्रहण किया और राजनीतिक सौहार्द्र दिखाया
  • स्नेहलता कुशवाहा सासाराम में पहली छठ कर रही हैं, वहीं बीजेपी और अन्य दलों के कई नेता भी छठ में सक्रिय दिखे
बिहार में इस वक्त अनोखा नजारा है. एक तरफ विधानसभा चुनाव की गहमागहमी है तो दूसरी तरफ छठ की धूम है. आस्था और सियासत का अद्भुत संगम दिख रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तमाम कड़वाहटों को किनारे रखकर चिराग पासवान के घर पहुंच गए. चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर नेता छठ मइया से सियासी आशीर्वाद लेने की कोशिश में नजर आ रहा है. 

चिराग के घर नीतीश बोले, दर्शन करने चले आए

छठ पर्व के दौरान एक अनोखा नजारा उस वक्त दिखा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार शाम को लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे और खरना प्रसाद ग्रहण किया. पिछले 5 साल में ये पहला मौका था, जब नीतीश चिराग के घर गए हैं.

चिराग ने घर के गेट पर नीतीश की अगवानी की और पैर भी छुए. इस पर नीतीश ने मुस्कुरात हुए कहा- क्या जी, हम तो आपका दर्शन करने के लिए चले आए हैं. ये सुनकर चिराग भी हंसने लगे. 

चिराग ने अपने श्रीकृष्ण पुरी स्थित आवास पर पहुंचे जदयू सुप्रीमो की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं. तस्वीरों में नीतीश के साथ चिराग की मां रीना पासवान और बहनोई अरुण भारती (जमुई के सांसद) भी दिख रहे हैं. 

सीएम आवास में खरना पूजा की धूम

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के 1 अणे मार्ग स्थित अपने आवास पर छठ पूजा में हिस्सा लिया. रविवार को उन्होंने खरना छठ पूजा की. इस दौरान उनके पुत्र निशांत कुमार और अन्य परिजन भी मौजूद थे. 

स्नेहलता कुशवाहा की सासाराम में पहली छठ

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी सक्रिय हैं. इस बार सासाराम सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरीं स्नेहलता पहली बार सासाराम में छठ मना रही हैं. रविवार को उन्होंने खरना पूजा किया. स्नेहलता ने कहा कि सासाराम के लोगों के समृद्धि और इलाके के विकास को ध्यान में रखते हुए वह इस बार सासाराम में छठ व्रत कर रही हैं. 

अशोक चौधरी के घर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान

बीजेपी नेताओं में भी छठ पूजा का उत्साह देखा गया. बिहार में बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान रविवार को मंत्री अशोक चौधरी के पटना स्थित आवास पर पहुंचे और खरना प्रसाद ग्रहण किया. 

सम्राट चौधरी, जायसवाल की खरना पूजा

बिहार के डिप्टी सीएम और तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अन्य नेताओं के साथ पार्टी नेता संजय मयूख के आवास पर पहुंचे और छठ खरना पूजा में हिस्सा लिया. 

दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की छठ पूजा

छठ की सियासी धूम बिहार से दूर दिल्ली तक दिखाई दी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को बीजेपी नेता अभय वर्मा के आवास पर पहुंचीं और छठ के तहत खरना पूजा में हिस्सा लिया. 

मुस्लिम विधायक का छठ घाट बनाने में श्रमदान

आस्था के महापर्व छठ पर सामाजिक समरसता की उस वक्त अनूठी मिसाल देखने को मिली, जब मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक मोहम्मद इजरायल मंसूरी ने खुद कुदाल उठाकर छठ घाट बनाने में मदद की. कांटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक इजरायल मंसूरी जनसंपर्क करते हुए बूढ़ी गंडक नदी किनारे संगम घाट पहुंचे तो वहां छठ घाट का निर्माण हो रहा था. विधायक मंसूरी ने भी इसमें श्रमदान किया. मुस्लिम विधायक द्वारा बिहार के लोकपर्व में श्रमदान क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा.

