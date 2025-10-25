बिहार के इस पप्पू की कला के हो जाएंगे कायल, पढ़ें आखिर अब क्यों हो रहे हैं वायरल

बिहार चुनाव की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी और बड़े नेताओं की रैलियों का दौर जारी है. तमाम नेता मतदाताओं तक अपने काम और वादों को पहुंचाने में लगे हैं. इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतदाताओं को वोटिंग वाले दिन घरों से निकल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर प्रोत्साहित कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर के पप्पू भी इन्हीं लोग में से एक हैं. खास बात ये है कि पप्पू देख नहीं सकते, लेकिन उनकी कोशिश है कि वह अपनी कला से लोगों को मतदान के लिए मोटिवेट कर सकें.

मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पप्पू ने एक खास गाना भी बनाया है. इस गाने के माध्यम से वो राज्य की जनता से मतदान वाले दिन घरों से निकलकर मतदान करने की बात कर रहे हैं. उनका ये गाना अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. पप्पू मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बांद्रा प्रखंड के रतवारा गांव के रहने वाले हैं.

पप्पू खुद गीत लिखकर उसे लय में सजाकर और गाकर लोगो को जागरूक कर रहे हैं. अब पप्पू का गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बन चुके हैं.दरअसल, रतवारा गांव का रहने वाला पप्पू कुमार जन्म से ही दृष्टिहीन हैं, लेकिन उनमे एक खासियत हैं, वो मन में गीत लिखकर उसे लय से सजा लेते हैं और फिर गाते है.

उन्होंने अभी तक अलग-अलग विषय पर गीत बनाया है.अब बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर जहां एक तरफ जिला जागरूकता अभियान चला रहा है. वहीं पप्पू कुमार इन दिनों वोटरों को अपने गाना के जरिए वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं.