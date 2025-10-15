बिहार चुनाव: BJP ने 18 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की, तेजस्वी के सामने सतीश यादव को उतारा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने बुधवार देर रात अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी. बीजेपी की ये फाइनल लिस्ट है. इसमें 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव के सामने सतीश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए भरत बिंद और संगीता कुमारी को भी टिकट दिया गया है.
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को लेकर चयनित प्रत्याशियों की तृतीय सूची जारी की जा रही है।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 15, 2025
सभी को हार्दिक बधाई एवं विजयश्री की अग्रिम शुभकामनाएं।#आएगी_NDA pic.twitter.com/uD2WV0Aqxr
इस लिस्ट में रामनगर (SC) से नंद किशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडेय, बगहा से राम सिंह, लौरिया से विनय बिहारी को टिकट दिया गया है. इसी तरह नौतन से नारायण प्रसाद, चनपटिया से उमाकांत सिंह, हरसिद्धि (SC) से कृष्णनंदन पासवान और कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है.
बीजेपी की इस फाइनल लिस्ट में चिरैया से लालबाबू प्रसाद गुप्ता, कोचाधामन से बीणा देवी, बायसी से विनोद यादव, राघोपुर से सतीश कुमार यादव को मैदान में उतारा गया है. राघोपुर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं.
इसी तरह बीजेपी ने बिहपुर से कुमार शैलेंद्र, पीरपैंती (SC) से मुरारी पासवान, रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह, मोहनिया (SC) से संगीता कुमारी, भभुआ से भरत बिंद और गोहसे रणविजय सिंह को पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है.
बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने पहली सूची में 71, दूसरी सूची में 12 और अब तीसरी सूची में 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है.
