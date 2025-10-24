बिहार चुनाव: शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर लालू सिवान वालों को डराना चाहते हैं- अमित शाह

बिहार चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है. NDA और महागठबंधन के दल लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बक्सर की अपनी रैली में महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है.अमित शाह ने युवाओं को ‘जिगर का टुकड़ा' कहकर और बक्सर को नमन कर अपने भाषण की शुरुआत की. उन्होंने अपनी रैली के दौरान शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने को लेकर लालू प्रसाद यादव भी निशाना साधा. अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ऐसा करके सिवान वालों को डराना चाहते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि सिवान सीट से जहां महागठबंधन ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया वहीं एनडीए ने इस सीट से पुलिस से रिटायर हुए आनंद मिश्र को मैदान में उतारा है. सिवान की सीट से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना इसी बात का सबूत है कि ये लोग (लालू प्रसाद यादव) बिहार में फिर जंगलराज लाना चाहते हैं. लेकिन बक्सर के लोग बाहुबलियों से डरने वाले नहीं हैं.ये वो धऱती है जहां से ताड़का वद्ध करने के लिए राम जी को मिथिला की ओर ले गए.

अमित शाह ने कहा कि यहां कांग्रेस-RJD में टिकट को लेकर आपस में झगड़ा, NDA एकजुट होकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. 14 के नतीजे में साफ होगा, लालू के बेटे का परचा साफ और NDA सरकार विजयी होकर आएगी.हमारे यहां मोदी-नीतीश एकजुट, विपक्ष की तरह रंगदारी नहीं फैला रहे.हमारी सरकार ने 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सौगात दी है. साथ ही एनडीए की सरकार ने देशभर में 15 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचाया है, 13 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 6 हज़ार रुपये भेजे गए, 12 करोड़ शौचालय बनवाकर सम्मान दिया, 10 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, 4 करोड़ गरीबों को मिला पक्का घर दिया गया साथ ही हमारी सरकार ने 75 करोड़ से इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया है.

लालू के बेटे का सुपड़ा होगा साफ

अमित शाह ने कहा कि 14 तारीख को लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है. यहां एक बार फिर से नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है.नीतीश ने 20 साल बिहार को पटरी पर लाने का काम किया.10 साल से मोदी ने बिहार को संवारा है. अयोध्या में 550 साल के बाद मंदिर बना.फिर मोदी जी ने सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनवाया.राहुल और लालू एंड कंपनी इसका विरोध कर रही है. लालू जी वोट बैंक की लालच में राम मंदिर का विरोध करते हैं, इसका जवाब बिहार की जनता उन्हें देगी.

अमित शाह ने रैली में कहा कि लालू यादव ने BPSC और अनाज घोटाले में बिहार को डुबाया है. जंगल राज वापस लाने वालों को वोट नहीं मिलना चाहिए. ऐसे में भ्रष्टाचारियों को वोट देना देश और राज्य के खिलाफ होगा. ये लोग सिर्फ अपने बेटे-बेटियों के लिए राजनीति करते हैं. वहीं, NDA जनता के विकास के लिए काम करती है, परिवारवाद नहीं. NDA ने 1 करोड़ जीविका दीदी को दिए 1000 रुपये की सहायता दी.

एनडीए सरकार ने किया है ऐतिहासिक काम

अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान एनडीए की सरकार के कामों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने एक करोड़ जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपए दिए हैं. हर घर का 125 यूनिट तक बिल माफ किया. महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया. पटना में मेट्रो लेकर आए. बेरोजगारों को 1000 रुपये का भत्ता देंगे.

बक्सर में सिर्फ NDA ने विकास किया

अमित शाह ने कहा कि बक्सर का सबसे ज्यादा विकास एनडीए ने ही किया है. ऐसा नहीं है कि लालू यादव ने कुछ नहीं किया. उन्होंने 940 करोड़ का चारा घोटाला, रेलवे की होटल बिक्री में घोटाला, BPSC भर्ती में घोटाला, AB एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति घोटाला किया है. मोदी जी ने बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए. बक्सर में पुल मेडिकल कॉलेज और वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय स्थापित किया. बिस्मिल्लाह खान के नाम से म्यूज़िक क्लास और पार्क खोले गए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में NDA ने कई महत्वपूर्ण काम किए.

