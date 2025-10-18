राहुल गांधी चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, तेजस्वी ट्वीट तक सीमित... धामी-मौर्य ने बिहार से किए जमकर वार

बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है. शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा की. इस दौरान उन्होंने बिहार की डबल इंजन सरकार की तारीफ की, वहीं तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर आरजेडी-कांग्रेस पर निशाना साधा.

डबल इंजन सरकार ने किया अभूतपूर्व विकास

सिवान के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी देवेशकांत सिंह के समर्थन में आयोजित नामांकन सह आशीर्वाद सभा में सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने बिहार में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं. आज बिहार के हर जिले में विकास की गति दिखाई दे रही है. उन्होंने सड़कों से लेकर रेल सेवाओं, गरीब कल्याण से लेकर हर घर में बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का जिक्र किया.

'कांग्रेस सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे देती रही'

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस के समय में सिर्फ ‘गरीबी हटाओ' के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज वास्तव में गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है और 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं. अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान का कार्य भी निरंतर जारी है.

धामी ने उत्तराखंड में किए गए सुधारात्मक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई है. राज्य में ‘लव जिहाद', ‘लैंड जिहाद' और अवैध मदरसों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है. इसके अलावा ‘ऑपरेशन कालनेमि' चलाकर पाखंडियों पर सख्त कार्रवाई की गई है.

तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला

राजद और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति में लिप्त हैं. लालू परिवार ने भ्रष्टाचार में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है. चारा घोटाला हो या IRCTC घोटाला, पूरा परिवार इसमें शामिल पाया गया है. उन्होंने आरोपों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यही वे लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगलराज में तब्दील कर दिया था. उस वक्त अपराध चरम पर था, दिनदहाड़े हत्याएं होती थीं और रंगदारी मांगने वालों का बोलबाला था.

उन्होंने कहा कि इन विरोधियों का एकमात्र लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी को रोकना है. इनके पास बिहार के विकास के लिए कोई विजन या एजेंडा नहीं है. राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए धामी ने कहा कि चुनाव के बाद वह गायब हो जाते हैं और तेजस्वी यादव ट्वीट तक सीमित हैं. हमें पूरा विश्वास है कि बिहार का जनादेश इस बार भी विकास, सुशासन और स्थिरता के पक्ष में होगा.

बिहार में गुंडाराज, भ्रष्टाचार अब अतीत की बातः मौर्य

यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पग-पग बढ़ रहा है. आपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों की कमर तोड दी. बिहार में डबल इंजन सरकार ने बिहार में गुण्डाराज, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है. संविधानिक संस्थानों का गला घोटने वालों को बिहार की जनता ने नकार दिया है और विपक्ष को घुटनों पर ला दिया है. अब जनता भी समझ गई है, मोदी है तो मुमकिन है.