Bihar Chunav Results 2025: अनंत सिंह से रीतलाल यादव तक, थोड़ी देर में होगा बाहुबलियों का फैसला

Bihar Bahubali Hot Seat Election Results: बिहार की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आज सामने आने वाले हैं. इस महासंग्राम में सिर्फ पार्टियों का नहीं, बल्कि बाहुबलियों के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होगा. दो चरणों में हुई बंपर वोटिंग (पहले चरण में 65.08%, दूसरे चरण में 69.20%) के बाद, एग्जिट पोल भले ही NDA की ओर इशारा कर रहे हों, लेकिन मैदान में उतरे 22 से अधिक बाहुबलियों और उनके परिजनों ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है.

बिहार की राजनीति में ताकत, प्रभाव और विवादों के साथ जिन नामों का ज़िक्र होता है, उनमें इस बार महागठबंधन से अनंत सिंह और सुरेंद्र यादव जैसे बाहुबली प्रमुखता से शामिल हैं. चाहे NDA हो या महागठबंधन, दोनों ही खेमों ने इन नेताओं पर दांव खेला है. सवाल यह है कि इस बंपर वोटिंग ने बाहुबलियों के पक्ष में लहर पैदा की है, या कानून के राज की ओर झुकाव दिखाया है? कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने के साथ यह साफ हो जाएगा कि इस बार बिहार की जनता ने किसे अपना 'मैदान का सिकंदर' चुना है! कौन सा बाहुबली अपनी सीट बचाएगा?



