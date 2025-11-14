Bihar Chunav Results 2025: अनंत सिंह से रीतलाल यादव तक, थोड़ी देर में होगा बाहुबलियों का फैसला

Bihar Bahubali Hot Seat Election Results: बिहार की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आज सामने आने वाले हैं. इस महासंग्राम में सिर्फ पार्टियों का नहीं, बल्कि बाहुबलियों के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होगा. दो चरणों में हुई बंपर वोटिंग (पहले चरण में 65.08%, दूसरे चरण में 69.20%) के बाद, एग्जिट पोल भले ही NDA की ओर इशारा कर रहे हों, लेकिन मैदान में उतरे 22 से अधिक बाहुबलियों और उनके परिजनों ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है.
बिहार की राजनीति में ताकत, प्रभाव और विवादों के साथ जिन नामों का ज़िक्र होता है, उनमें इस बार महागठबंधन से अनंत सिंह और सुरेंद्र यादव जैसे बाहुबली प्रमुखता से शामिल हैं. चाहे NDA हो या महागठबंधन, दोनों ही खेमों ने इन नेताओं पर दांव खेला है. सवाल यह है कि इस बंपर वोटिंग ने बाहुबलियों के पक्ष में लहर पैदा की है, या कानून के राज की ओर झुकाव दिखाया है? कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने के साथ यह साफ हो जाएगा कि इस बार बिहार की जनता ने किसे अपना 'मैदान का सिकंदर' चुना है! कौन सा बाहुबली अपनी सीट बचाएगा?
बाहुबलियों की सीटों के पल-पल के नतीजों देखें LIVE
|सीट
|एनडीए
|महागठबंधन
|जनसुराज
|रुझान/नतीजे
|मोकामा
|अनंत सिंह
|वीणा देवी
|प्रियदर्शी पीयूष
|लालगंज
|संजय कुमार सिंह
|शिवानी शुक्ला (राजद)
|अमर कुमार सिंह
|रघुनाथपुर
|विकास कुमार सिंह
|ओसामा शहाब
|राहुल कीर्ति सिंह
|मटिहानी
|राजकुमार सिंह
|नरेंद्र कुमार सिंह
|डॉ अरुण कुमार
|एकमा
|धूमल सिंह
|श्रीकांत यादव
|देव कुमार सिंह
|कुचायकोट
|अमरेंद्र कुमार पांडेय
|हरि नारायण कुशवाहा
|विजय चौबे
|वारिसलीगंज
|अरूणा देवी
|अनिता महतो
|उमेश प्रसाद
|नवादा
|विभा देवी
|कौशल यादव
|अनुज सिंह
|हिसुआ
|अनिल कुमार
|नीतू कुमारी
|सूर्यदेव प्रसाद वर्मा
|बेलागंज
|मनोरमा देवी
|विश्वनाथ कुमार सिंह
|अतरी
|रोमित कुमार
|विजयंती देवी
|नवीनगर
|चेतन आनंद
|आमोद चंद्रवंशी
|दानापुर
|रामकृपाल यादव
|रीतलाल यादव
|बाढ़
|डॉ सियाराम सिंह
|कर्णवीर सिंह
|महेश प्रसाद सिंह
|मांझी
|रणधीर सिंह
|डॉ. सत्येंद्र कुमार
|यदुवंश गिरी
|संदेश
|राधा चरण
|दीपू सिंह
|राजीव रंजन सिंह
|शाहपुर
|राकेश ओझा
|राहुल तिवारी
|ब्रहमपुर
|हुलास पांडे
|शंभूनाथ यादव
|सत्यप्रकाश तिवारी
|तरारी
|विशाल प्रशांत
|मदन सिंह चंद्रवंशी
|बनियापुर
|केदारनाथ सिंह
|चांदनी देवी
|श्रवण कुमार महतो
