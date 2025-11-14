विज्ञापन
Bihar Chunav Results 2025: अनंत सिंह से रीतलाल यादव तक, थोड़ी देर में होगा बाहुबलियों का फैसला

Bihar Bahubali Hot Seat Chunav Results: बिहार की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आज सामने आने वाले हैं. इस महासंग्राम में सिर्फ पार्टियों का नहीं, बल्कि बाहुबलियों के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होगा.

Bihar Bahubali Hot Seat Election Results 2025 News Updates: मोकामा में अनंत सिंह की सीट पर सबकी नजर है.

Bihar Bahubali Hot Seat Election Results: बिहार की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आज सामने आने वाले हैं. इस महासंग्राम में सिर्फ पार्टियों का नहीं, बल्कि बाहुबलियों के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होगा. दो चरणों में हुई बंपर वोटिंग (पहले चरण में 65.08%, दूसरे चरण में 69.20%) के बाद, एग्जिट पोल भले ही NDA की ओर इशारा कर रहे हों, लेकिन मैदान में उतरे 22 से अधिक बाहुबलियों और उनके परिजनों ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है.

बिहार की राजनीति में ताकत, प्रभाव और विवादों के साथ जिन नामों का ज़िक्र होता है, उनमें इस बार महागठबंधन से अनंत सिंह और सुरेंद्र यादव जैसे बाहुबली प्रमुखता से शामिल हैं. चाहे NDA हो या महागठबंधन, दोनों ही खेमों ने इन नेताओं पर दांव खेला है. सवाल यह है कि इस बंपर वोटिंग ने बाहुबलियों के पक्ष में लहर पैदा की है, या कानून के राज की ओर झुकाव दिखाया है? कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने के साथ यह साफ हो जाएगा कि इस बार बिहार की जनता ने किसे अपना 'मैदान का सिकंदर' चुना है! कौन सा बाहुबली अपनी सीट बचाएगा?

बाहुबलियों की सीटों के पल-पल के नतीजों देखें LIVE
 

सीटएनडीएमहागठबंधनजनसुराजरुझान/नतीजे
मोकामाअनंत सिंह वीणा देवीप्रियदर्शी पीयूष
लालगंजसंजय कुमार सिंहशिवानी शुक्ला (राजद)अमर कुमार सिंह
रघुनाथपुरविकास कुमार सिंहओसामा शहाबराहुल कीर्ति सिंह
मटिहानी राजकुमार सिंहनरेंद्र कुमार सिंहडॉ अरुण कुमार
एकमाधूमल सिंहश्रीकांत यादवदेव कुमार सिंह
कुचायकोटअमरेंद्र कुमार पांडेयहरि नारायण कुशवाहाविजय चौबे
वारिसलीगंजअरूणा देवीअनिता महतोउमेश प्रसाद
नवादाविभा देवीकौशल यादवअनुज सिंह
हिसुआअनिल कुमारनीतू कुमारीसूर्यदेव प्रसाद वर्मा
बेलागंजमनोरमा देवीविश्वनाथ कुमार सिंह
अतरीरोमित कुमारविजयंती देवी
नवीनगरचेतन आनंदआमोद चंद्रवंशी
दानापुररामकृपाल यादवरीतलाल यादव
बाढ़डॉ सियाराम सिंहकर्णवीर सिंहमहेश प्रसाद सिंह
मांझीरणधीर सिंहडॉ. सत्येंद्र कुमारयदुवंश गिरी
संदेशराधा चरणदीपू सिंहराजीव रंजन सिंह
शाहपुरराकेश ओझाराहुल तिवारी
ब्रहमपुरहुलास पांडेशंभूनाथ यादवसत्यप्रकाश तिवारी
तरारीविशाल प्रशांतमदन सिंह चंद्रवंशी
बनियापुरकेदारनाथ सिंहचांदनी देवीश्रवण कुमार महतो

