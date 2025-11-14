विज्ञापन
Election Results 2025: दरभंगा प्रमंडल में कांटे की टक्कर, यहां जानिए 30 सीटों पर काउंटिंग से जुड़ी हर अपडेट

दरभंगा प्रमंडल की 30 सीटों पर मतगणना की शुरुआत होने वाली है. मिथिला क्षेत्र में भाजपा, जदयू, राजद और वीआईपी के बीच सियासी जंग दिलचस्प मोड़ पर है, अलीपुर सीट से लोकगायिका मैथिली ठाकुर भी मैदान में हैं.

  • दरभंगा प्रमंडल के तीन जिलों में कुल तीस विधानसभा सीटें हैं जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण माने जाते हैं
  • 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने दरभंगा प्रमंडल की 30 में से 22 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति बनाई थी
  • वीआईपी पार्टी ने महागठबंधन का समर्थन किया है जबकि पिछली बार वह एनडीए का हिस्सा थी
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए की शुरुआत होने वाली है दरभंगा प्रमंडल की 30 सीटों पर नजरें टिकी हैं. मिथिला क्षेत्र के इस सियासी केंद्र में तीन जिले दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी  शामिल हैं. तीनों जिलों में 10-10 विधानसभा सीटें हैं, जो उत्तर बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाती हैं.

इस प्रमंडल की सबसे ज्यादा चर्चा अलीपुर सीट की हो रही है, जहां से लोकगायिका मैथिली ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया है. उनके मैदान में उतरने से यहां मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो दरभंगा प्रमंडल में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया था. कुल 30 में से 22 सीटें उसके खाते में गई थीं. इनमें भाजपा को 11, जदयू को 9 और वीआईपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी. उस समय वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन अब उसने पाला बदलकर महागठबंधन का साथ पकड़ लिया है.

महागठबंधन को पिछली बार केवल 8 सीटें मिली थीं, जिनमें राजद ने 7 और माकपा ने 1 सीट जीती थी. कांग्रेस इस क्षेत्र में खाता नहीं खोल पाई थी. इस बार मुकाबला फिर से त्रिकोणीय बनता दिख रहा है. मिथिला की सियासत में एनडीए की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन वीआईपी के पाले बदलने और स्थानीय मुद्दों के चलते इस बार नतीजे चौंका सकते हैं.

सीटआगे पीछे
अलीनगर

केवटी

हायाघाट
कुशेश्वरस्थान (SC)
घनश्यामपुर
जाले
हनुमाननगर (SC)
बहादुरपुर
दरभंगा शहरी (दरभंगा)
दरभंगा ग्रामीण
हरलाखी
बेनीपट्टी
खजौली
बाबूबरही
फुलपरास
लौकहा
झंझारपुर
राजनगर (SC)
मधुबनी
बिस्फी
नानपुर
बोखड़ा
बेलसंड
रीगा
बाजपट्टी
सुरसंड
परिहार
रुन्नीसैदपुर
बथनाहा (SC)
सीतामढ़ी

