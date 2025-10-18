बिहार चुनाव 2025 : सिल्क सिटी में रहा किसका दबदबा, जानिए इस बार का चुनावी समीकरण

भागलपुर विधानसभा सीट बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है. यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसे ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करती है. यह शहर अपनी रेशमी पहचान के कारण "सिल्क सिटी" के नाम से मशहूर है. भागलपुर सीट पर लंबे समय से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दबदबा रहा है. कांग्रेस ने यहां 8 बार जीत दर्ज की है. भाजपा ने 6 बार इस सीट पर कब्जा किया. इसके अलावा जनसंघ ने 3 बार और जनता पार्टी ने 1 बार जीत हासिल की है.

भागलपुर में किसका कब दबदबा

एक समय यह सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती थी. पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने यहां से 1995 से 2010 तक लगातार 5 बार जीत दर्ज की. 2014 के उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के पास चली गई और अजीत शर्मा ने लगातार तीन चुनावों में जीत दर्ज की. 2020 के विधानसभा चुनाव में अजीत शर्मा ने भाजपा के रोहित पांडे को 1113 वोटों (लगभग 0.70% अंतर) से हराया. लोजपा के राजेश वर्मा तीसरे स्थान पर रहे.

भागलपुर में किसकी कितनी आबादी

भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है. इसके बाद वैश्य, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत और अनुसूचित जाति के वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. यहां मारवाड़ी समुदाय की भी अच्छी खासी मौजूदगी है, जो मुख्यतः सिल्क उद्योग से जुड़े हैं.

वोटिंग आंकड़े (2020)