10 करोड़ दो वरना इकलौते बेटे को मार देंगे... बिहार चुनाव के बीच BJP सांसद को धमकी भरा कॉल

बिहार चुनाव के बीच बेतिया सांसद डॉ संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है. अपराधियों ने 10 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर बीजेपी सांसद डॉ संजय जायसवाल के बेटे को मारने की धमकी दी है. सांसद के बेटे डॉक्टर शिवम जायसवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है.

रंगदारी न देने पर बेटे को मारने की धमकी

बता दे कि डॉक्टर शिवम जायसवाल बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के इकलौते बेटे हैं. रंगदारी न देने पर उसकी हत्या की धमकी दी गई है. 23 अक्टूबर को 12:40 मिनट पर दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से बेतिया सांसद के मोबाइल पर फोन आया. फोन करने वाले अपराधी ने डॉक्टर संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांग नहीं देने पर उनके बेटे शिवम को जान से मारने की धमकी दी.

सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मामले में नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिक दर्ज कर आगे की कार्रवाई में शुरू कर दी है.

रंगदारी मांगने वाले की तलाश कर रही पुलिस

बेतिया सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि डॉ संजय जयसवाल से रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी नहीं देने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है. इसे लेकर नगर थाने में प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है. बहुत जल्द रंगदारी मांगने वाले अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

