10 करोड़ दो वरना इकलौते बेटे को मार देंगे... बिहार चुनाव के बीच BJP सांसद को धमकी भरा कॉल

बेतिया सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि डॉ संजय जयसवाल से रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी नहीं देने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है. इसे लेकर नगर थाने में प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है. पढ़ें जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट...

10 करोड़ दो वरना इकलौते बेटे को मार देंगे... बिहार चुनाव के बीच BJP सांसद को धमकी भरा कॉल
बीजेपी सांसद से फोन पर मांगी रंगदारी.
  • बिहार के बेतिया से बीजेपी सांसद डॉ. संजय जयसवाल से दस करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है.
  • रंगदारी न देने पर सांसद के इकलौते बेटे शिवम जयसवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है.
  • 23 अक्टूबर को दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से सांसद के मोबाइल पर धमकी भरे कॉल किए गए थे.
पटना:

बिहार चुनाव के बीच बेतिया सांसद डॉ संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है. अपराधियों ने 10 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर बीजेपी सांसद डॉ संजय जायसवाल के बेटे को मारने की धमकी दी है. सांसद के बेटे डॉक्टर शिवम जायसवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है.

रंगदारी न देने पर बेटे को मारने की धमकी

बता दे कि डॉक्टर शिवम जायसवाल बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के इकलौते बेटे हैं. रंगदारी न देने पर उसकी हत्या की धमकी दी गई है.  23 अक्टूबर को 12:40 मिनट पर दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से बेतिया सांसद के मोबाइल पर फोन आया. फोन करने वाले अपराधी ने डॉक्टर संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांग नहीं देने पर उनके बेटे शिवम को जान से मारने की धमकी दी. 

सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मामले में नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिक दर्ज कर आगे की कार्रवाई में शुरू कर दी है. 

रंगदारी मांगने वाले की तलाश कर रही पुलिस

बेतिया सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि डॉ संजय जयसवाल से रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी नहीं देने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है. इसे लेकर नगर थाने में प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है. बहुत जल्द रंगदारी मांगने वाले अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
 

