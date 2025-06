बाढ़ संकट को लेकर एक्शन में सरकार, पीएम मोदी ने की प्रभावित राज्यों के सीएम से बात

पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों से बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर बात की. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया. जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से बात की. इस दौरान उन्होंने भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में भी जानकारी ली. प्रधानमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया.

A short while ago, Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji called me to enquire about the current flood situation in Assam.



I briefed him on how continuous rainfall in Assam and adjoining states has led to flooding and impacted many lives. I also apprised him of the relief…