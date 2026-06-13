असम विमान हादसे में बिहार का लाल अग्निवीर दानिश शहीद, आर्थिक तंगी से लड़कर पाई थी नौकरी

Assam Plane Crash: असम के जोरहाट में 13 जून को वायुसेना का एक एन-32 (AN-32) एयरक्राफ्ट भीषण हादसे का शिकार होकर क्रैश हो गया. इस दर्दनाक दुर्घटना में विमान में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में देश की सेवा में तैनात बिहार के भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड अंतर्गत कायमनगर निवासी वायु अग्निवीर दानिश आलम भी शहीद हो गए.जांबाज दानिश आलम ने हाल ही में भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थीं. इस हादसे की खबर मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
परिवार का इकलौता चिराग था दानिश
शहीद दानिश आलम कायमनगर निवासी मोहम्मद फारूक आलम के इकलौते बेटे थे. वह अक्टूबर 2025 में वायुसेना में अग्निवीर के रूप में सेवा में शामिल हुए थे. उनकी पहली पोस्टिंग असम के जोरहाट में हुई थी. उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर वायुसेना में जगह बनाई थी. परिजनों के अनुसार, 29 जून 2025 को उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन बिहटा में ज्वाइन किया था, जिसके बाद 3 जुलाई को वे ट्रेनिंग के लिए कर्नाटक के बेलगांव चले गए थे. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अक्टूबर 2025 में वे वायु सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल हुए और उनकी पहली पोस्टिंग असम के जोरहाट में की गई थी.
आर्थिक तंगी से लड़कर पाई थी नौकरी
वायु अग्निवीर शहीद दानिश के परिवार में उनकी मां अख्तरी बेगम और दो बड़ी बहनें शगुफ्ता और गजाला परवीन हैं. पिता मो. फारूक आलम एचपीसीएल गीधा में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. परिजनों ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति बेहद तंग थी. बेटे की नौकरी लगने के बाद से पिता को परिवार की बेहतर स्थिति होने की उम्मीद थी, लेकिन हादसे की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. दानिश के शहीद होने की सूचना के बाद से कायमनगर गांव में मातम पसरा हुआ है. लोग परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं.
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