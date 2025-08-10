सावन खत्म होते ही पटना में मटन और चिकन की दुकान पर उमड़ी भीड़

बिहार के पटना में मटन और चिकन जैसे नॉनवेज बेचने वालों की दुकान पर रविवार सुबह से खरीदारों की भीड़ दिखी. इन दुकानों पर ये भीड़ सावन महीने के खत्म होने के बाद ठीक बाद दिख रही है. सावन के महीने में ज्यादातर दुकाने बंद हो जाती हैं. पटना में नॉनवेज के दुकानों पर भीड़ इतनी दिखी की मटन और चिकन लेने वालों को करीब दो-दो घंटे इंतजार करना पड़ा.

एनडीटीवी ने इस मौके पर इन दुकानों पर मौजूद लोगों से बात की. उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि सावन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और अब सावन जब खत्म हुआ है तो सुबह ही मटन लेने पहुंचे हैं. काफी इंतजार करना पड़ रहा है उसके बाद लोगों का नंबर आ रहा है. लोगों ने कहा रेट में भी थोड़ा अंतर है सावन के पहले 700 से 800 में मटन मिल जाता था पर आज लगभग हजार रुपए में मटन मिल रहा है.

एक महीना चार महीने की तरह बीता है

मटन लेने आए एक शख्स ने एनडीटीवी से कहा कि हम सावन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे. हमारे लिए एक महीना चार महीने के बराबर बीता है. हम दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं. अब यहां से लेकर ही जाएंगे.

