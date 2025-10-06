बिहार चुनावः ओवैसी ने नासिर शाह की मौत पर बिहार पुलिस के लिए कह दी ऐसी बात कि खौल जाएगा खून

बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है. दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा. इस बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वैशाली के महुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए नेताओं पर जमकर हमला बोला. साथ ही वैशाली पुलिस और बिहार पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हदें पार कर दीं.

महुआ के गांधी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले नासिर शाह की मौत के लिए वैशाली पुलिस और बिहार सरकार को जिम्मेवार करार दिया. उन्होंने कहा कि जिस पुलिस ने नासिर शाह को पकड़ा था, वह बहादुर नहीं बल्कि हिजड़ा थी.

सरकार पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर मरने वाला नासिर शाह नहीं होता तो यह सरकार थाने के चौकीदार से लेकर थानाध्यक्ष तक को निलंबित कर चुकी होती. उन्होंने कहा कि जनता इस नाइंसाफी का जवाब वोट से देगी.

AIMIM नेता ओवैसी ने जनसभा में कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से, नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, जनाब कुशवाहा से पूछना चाहते हैं कि नासिर शाह नाम नहीं होता तो थाने के होमगार्ड से लेकर इंचार्ज तक को सस्पेंड कर दिया जाता, मगर नासिर को पुलिस उठा ले गई और थाने में मौत हुई है, ये बहादुरी नहीं. आप हिजड़ा हैं और इसका इंसाफ अल्ला ताला करेगा.

बता दें कि बिहार के वैशाली जिले में 40 रुपये के आइसक्रीम विवाद में कई थानों की पुलिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया था. दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए थे. पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी. इसी मामले में नासिर शाह की गिरफ्तारी हुई थी. पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

बता दें कि एआईएमआईएम ने महुआ विधानसभा सीट से अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को अपना उम्मीदवार बनाया है. इससे महुआ सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है. राजद की परेशानी बढ़ गई है.

ओवैसी की सभा में मुसलमानों की भारी भीड़ को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि राजद का एमवाई समीकरण यहां ध्वस्त हो सकता है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है.