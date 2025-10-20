बिहार विधानसभा चुनाव: आम आदमी पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की

आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की. इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम हैं जो सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इस इसके अनुसार, कुमार कुणाल मधुबनी से, रानी देवी सीतामढ़ी से, आशा सिंह खजौली से, गौरीशंकर मधुबनी जिले के फुलपरास से, बृज भूषण उर्फ ​​नवीन सुपौल से, मोहम्मद मुंतजिर आलम पूर्णिया जिले के अमौर से, प्रीतम कुमार भागलपुर जिले के पीरपैती से, श्रवण घुईया औरंगाबाद जिले के कुटुम्भा से, सचितानंद श्याम दरभंगा जिले के गौरा बौराम से, अनिल कुमार गया टाउन से, जमुई जिले के सिकंदरा से राहुल राणा और जमुई विधानसभा क्षेत्र से रामाशीष यादव चुनाव लड़ेंगे.

इससे पहले, 18 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने 50 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की थी. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी इस बार बिहार में बिना किसी गठबंधन के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है.

पार्टी को भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीआईएम, वीआईपी, एआईएमआईएम, जन सुराज पार्टी, जनतांत्रिक जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जैसे स्थापित राजनीतिक दलों के बीच जगह बनाने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

इससे पहले, आम आदमी पार्टी ने भी बिहार चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची की घोषणा की थी.

स्टार प्रचारकों की सूची में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शीर्ष पर हैं, उनके बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, अमन अरोड़ा, डॉ. संदीप पाठक, सत्येन्द्र जैन, पंकज कुमार गुप्ता, अजयेश यादव, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, संजीव झा, ऋतुराज झा, इमरान हुसैन, बंदना कुमारी, दुर्गेश पाठक, अभिनव झा, राजेश कुमार यादव और केशव किशोर प्रसाद हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.