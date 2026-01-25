मुजफ्फरनगर: 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, मासूम को बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी

बिहार के मुजफ्फरनगर जिले से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हैवान ने 5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया. जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव में गांव के ही एक युवक ने पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है. पीड़ित बच्ची को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SKMCH) भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ गलत काम किया. महिला ने कहा कि उनकी बच्ची की उम्र मात्र 5 साल है.

बताया जा राह है कि यह घटना शनिवार दोपहर की है. आरोपी बच्ची को ईंट-भट्टी ले गया था. पीड़िता की मां के अनुसार आरोपी का नाम शुकुल कुमार है, जो उनके घर के बगल में ही रहता है.

डीएसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है. इस घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना स्थल पर फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया था. सबूत जुटाए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है.