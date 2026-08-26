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पेट्रोल-डीजल व्हीकल से भर रहा लोगों का मन.. यूपी में इतनी लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां भर रहीं फर्राटें

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. राज्य में 17.67 लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हैं.

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पेट्रोल-डीजल व्हीकल से भर रहा लोगों का मन.. यूपी में इतनी लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां भर रहीं फर्राटें

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की डिमांड बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रही है. सड़कों पर बढ़ती इन ई-गाड़ियों की संख्या के साथ-साथ राज्य का पब्लिक EV चार्जिंग नेटवर्क भी लगातार बड़ा हो रहा है. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में यूपी ने एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए पब्लिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. एक सीनियर अधिकारी ने आंकड़े शेयर करते हुए बताया कि पूरे राज्य में अब तक 17.67 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हो चुके हैं.

पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों को लोग कह रहे बाय-बाय

अधिकारियों का मानना है कि ईवी की इस तेजी से बढ़ती संख्या से साफ पता चलता है कि आम जनता अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ट्रेडिशनल वाहनों को छोड़कर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऑप्शन को दिल से अपना रही है. खासकर अर्बन एरिया (शहरी इलाकों) में ई-रिक्शा से लेकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ा है. इस बड़े बदलाव से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्लीन एनर्जी को काफी सपोर्ट मिल रहा है और फॉसिल फ्यूल पर लोगों की डिपेंडेंसी कम करने में बड़ी मदद मिल रही है.

पब्लिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से डेवलपमेंट

ईवी इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का होना सबसे ज्यादा जरूरी है. UPNEDA के डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्टेट में पब्लिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप किया जा रहा है. बड़े शहरों के अलावा नेशनल और स्टेट हाईवेज के साथ-साथ प्रमुख ट्रांसपोर्ट रूट्स पर चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ाई जा रही है. जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन मिलने से लोगों का रेंज को लेकर डर खत्म हो रहा है और ईवी ड्राइवर्स बिना किसी परेशानी के लंबे सफर पर भी निकल पा रहे हैं, जिससे आम लोगों का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भरोसा और मजबूत हुआ है.

राज्य सरकार की बेहतर पॉलिसी और लगातार मजबूत होते चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने ईवी मार्केट को एक नई ऊर्जा दी है. यूपी में 17.67 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और चार्जिंग नेटवर्क में पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आना यह साबित करता है कि राज्य ग्रीन और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. आने वाले समय में चार्जिंग फैसिलिटी के और ज्यादा विस्तार से उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल और इको-फ्रेंडली भविष्य की नींव और भी मजबूत होने की पूरी उम्मीद है.

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