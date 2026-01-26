Republic Day 2026: PM मोदी की Range Rover Sentinel ने खींचा सबका ध्यान, जानें क्यों है यह दुनिया की सबसे सेफ कार

गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंचे तो लोगों की निगाहें सिर्फ भव्य परेड पर ही नहीं बल्कि उनकी शानदार कार पर भी अटक गई.इस बार पीएम मोदी जिस रेंज रोवर सेंटिनल (Range Rover Sentinel) में सवार होकर पहुंचे, वह कोई आम SUV नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक बेहद खास और मजबूत गाड़ी है. हर बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम और सरकारी आयोजन में यही गाड़ी पीएम के काफिले का हिस्सा होती है.

रेंज रोवर सेंटिनल क्यों है खास?

देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार की गई यह गाड़ी न केवल धमाकों को झेलने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम करने की ताकत रखती है. आइए जानते हैं क्या खास है पीएम मोदी की इस खास रेंज रोवर में और क्यों यह दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में गिनी जाती है.

रेंज रोवर सेंटिनल पीएम मोदी की सिक्योरिटी का अहम हिस्सा

इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी का पहुंचना पूरी तरह हाई सिक्योरिटी के बीच हुआ. रेंज रोवर सेंटिनल इस सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा रही. यह SUV खास तौर पर ऐसे मौकों के लिए तैयार की गई है जहां सुरक्षा सबसे पहली जरूरत होती है. इसकी मौजूदगी खुद बताती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाती.

दमदार इंजन के साथ शानदार परफॉर्मेंस

रेंज रोवर सेंटिनल में 5.0 लीटर का सुपरचार्ज्ड V8 इंजन दिया गया है जो 380 हॉर्स पावर की ताकत देता है. गाड़ी का वजन 4.4 टन से ज्यादा होने के बावजूद यह SUV करीब दस सेकंड में शून्य से सौ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 193 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसका मतलब है कि यह गाड़ी सेफ होने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर हाई स्पीड चलने में भी सक्षम है.

बुलेट और धमाके से बचाने वाली मजबूत बॉडी

यह SUV आम रेंज रोवर का ही एक खास और सुरक्षित मॉडल है. इसमें VR8 लेवल की सिक्योरिटी दी गई है जिससे यह ताकतवर गोलियों को भी झेल सकती है. इतना ही नहीं यह गाड़ी 15 किलो TNT जैसे धमाके को भी सहने के लिए तैयार की गई है. यह SUV ऊपर और नीचे से होने वाले ग्रेनेड हमले से भी सुरक्षा देती है.

आग और धुएं से बचाने का पूरा इंतजाम

रेंज रोवर सेंटिनल में आग बुझाने की खास सिस्टम मौजूद है. अगर कहीं आग लगती है तो सिस्टम खुद काम करता है. इसके अलावा अंदर बैठे लोगों के लिए अलग से ऑक्सीजन सप्लाई भी दी गई है ताकि धुआं या गैस अंदर न जा सके. जरूरत पड़ने पर बाहर बात करने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी मौजूद है.

अंदर से भी लग्जरी और आरामदायक

सुरक्षा के साथ साथ इस SUV में आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है. गाड़ी के अंदर टच प्रो डुओ इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें दो बड़े टच स्क्रीन मिलते हैं. इन स्क्रीन से नेविगेशन म्यूजिक और एसी जैसी चीजें आसानी से कंट्रोल की जा सकती हैं.

पीएम मोदी पिछले कुछ सालों से अपने आधिकारिक दौरों के लिए इसी SUV का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है.

सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त मेल

रेंज रोवर सेंटिनल सिर्फ एक लग्जरी गाड़ी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का बेहतरीन मेल है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री के काफिले में इसे शामिल किया जाता है. रिपब्लिक डे 2026 पर इस SUV की मौजूदगी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान इसकी ताकत और खासियतों की ओर खींच लिया.