Lexus LM 350h के मालिक बने राजकुमार राव, कीमत ₹3 करोड़, क्यों इसे कहते हैं 'चलती-फिरती 5-स्टार होटल'?

Lexus LM 350h को खासतौर पर वीआईपी यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका इंटीरियर किसी प्राइवेट जेट या महल से कम नहीं है.

अभिनेता, राजनेता और क्रिकेटर इन सभी की महंगी चीजों को जानने की जिज्ञासा हर आम आदमी को होती है. ऐसे में आज आपको हम बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की उस कमाल की कार के बारे में बताते हैं, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही हैं. राजकुमार राव ने हाल ही में एक अल्ट्रा-लग्जरी मल्टी-पर्पस व्हीकल (MPV) Lexus LM 350h खरीदी है. यह कार अपनी शानदार लग्जरी और आधुनिक खूबियों की वजह से 'चलती-फिरती होटल' के नाम से भी जानी जा रही है. इसके लिए हेडलाइन बनाएं

राजकुमार राव की Lexus LM 350h कार न केवल उनके लग्जरी कलेक्शन में एक शानदार इजाफा है, बल्कि इससे बॉलीवुड सितारों के बीच अल्ट्रा-लग्जरी की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में भी पता चलता है.

Lexus LM 350h कार की खास बातें

राजकुमार राव ने Lexus LM 350h का चार-सीटर अल्ट्रा लग्जरी वर्जन लिया है. इसमें बैक साइड में सिर्फ दो कैप्टन चेयर्स मिलती हैं, जिससे कंफर्ट के साथ प्राइवेसी मिलती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹2.15 करोड़ से शुरू होती है. कलर की बात करें तो राजकुमार ने यह कार सोनिक टाइटेनियम शेड में खरीदी है.

इंजन और परफॉर्मेंस

कार 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन से लैस है, जो 190 bhp की पावर और 240 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें ऑटोमैटिक ई-सीवीटी गियरबॉक्स और लेक्सस का इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलता है, जो बेहतर ट्रैक्शन और स्टैबिलिटी प्रदान करता है

इंटीरियर, 'प्राइवेट जेट' जैसा अनुभव

Lexus LM 350h को खासतौर पर वीआईपी यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका इंटीरियर किसी प्राइवेट जेट या महल से कम नहीं है. पीछे की तरफ एयरलाइन-स्टाइल रिक्लाइनर सीटें हैं जो पावर्ड ओटोमन, मसाजर और स्मार्ट रिफ्रेश सीट वाइब्रेटर जैसी खूबियों से लैस हैं.

इंफोटेनमेंट सिस्टम

पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए पीछे 48 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है. साथ ही बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए 23 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम है. इसके अलावा कार में-

  • फोल्डेबल टेबल
  • हीटेड आर्म रेस्ट
  • वायरलेस फोन चार्जर
  • डिमेबल ग्लास पैनल
  • छोटा फ्रिज जैसी लग्जरी सुविधाएं भी मौजूद हैं.
     
