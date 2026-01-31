नई Mercedes-Benz S-Class Facelift लॉन्च, Photos में देखिए कैसी है ये लग्ज़री कार

विज्ञापन
Mercedes-Benz ने अपनी आइकॉनिक लग्ज़री सेडान S-Class का फेसलिफ्ट वर्ज़न पेश कर दिया है. यह अब तक का सबसे बड़ा मिड-लाइफ अपडेट माना जा रहा है. कंपनी के मुताबिक, इस नई S-Class में 50 प्रतिशत से ज़्यादा पार्ट्स को बदला या अपग्रेड किया गया है. डिजाइन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंजन और सेफ्टी के मामले में यह कार पहले से कहीं ज्यादा एडवांस है. नई S-Class में चौथी जनरेशन का MBUX सिस्टम दिया गया है, जो Mercedes-Benz Operating System यानी MB.OS पर चलता है. इसके अलावा क्या खास है Mercedes-Benz S-Class Facelift में चलिए बताते हैं.

नई S-Class Facelift का डिजाइन पहले से ज्यादा बोल्ड नजर आता है. फ्रंट ग्रिल को लगभग 20 प्रतिशत बड़ा किया गया है और पहली बार इसे रोशनी के साथ भी पेश किया गया है. ग्रिल के अंदर 3-डी क्रोम Mercedes स्टार्स दिए गए हैं, जो कार को और प्रीमियम लुक देते हैं. बोनट पर लगे Mercedes स्टार रात में चमकते ही कार को अलग पहचान देते हैं. 

DIGITAL LIGHT हेडलैम्प्स में नया ट्विन-स्टार डे-टाइम रनिंग लाइट डिजाइन दिया गया है. माइक्रो-LED टेक्नोलॉजी की मदद से ये हेडलैम्प्स लगभग 40 प्रतिशत ज्यादा रोशनी देते हैं. नई S-Class में 20-इंच के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो हाई-प्रेशर कास्टिंग टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं. इससे डिजाइन ज्यादा शार्प और हल्का हो गया है. इसके अलावा MANUFAKTUR कलर ऑप्शन्स की रेंज भी बढ़ाई गई है, जिसमें नए शिमरिंग और मैट फिनिश शामिल हैं, जिससे ग्राहक कार को अपने स्वाद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं.

अंदर बैठते ही नई S-Class पूरी तरह बदली हुई महसूस होती है. पारंपरिक वुड और लेदर डैशबोर्ड की जगह अब MBUX Superscreen दी गई है. यह एक लगातार ग्लास पैनल है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.4-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3-इंच का फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है. यह सेट-अप कार को भविष्य की झलक देता है, साथ ही लग्ज़री का एहसास भी बनाए रखता है.

कार में ChatGPT, Google Gemini और Microsoft Bing जैसे AI टूल्स का सपोर्ट मिलता है. 'Hey Mercedes' वर्चुअल असिस्टेंट अब ज्यादा स्मार्ट हो गया है, जो लंबी बातचीत समझ सकता है, थोड़ी देर की मेमोरी रखता है और एनिमेटेड अवतार के साथ ज्यादा पर्सनल अनुभव देता है.

वहीं, पीछे बैठने वालों के लिए S-Class हमेशा से खास रही है और फेसलिफ्ट में यह और बेहतर हो गई है. लॉन्ग-व्हीलबेस वर्ज़न में भरपूर लेगरूम मिलता है. ऑप्शनल फोर-सीट फर्स्ट-क्लास रियर केबिन में फोल्ड-आउट टेबल, फ्रिज, टेम्परेचर-कंट्रोल्ड कपहोल्डर और 13.1-इंच के एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलते हैं, जिनमें वीडियो कॉल के लिए कैमरा भी दिया गया है.

आगे बैठने वालों के लिए हीटेड सीट बेल्ट, डिजिटल कंट्रोल वाले रोशनीदार एयर वेंट्स और नया इलेक्ट्रिक एयर फिल्टर दिया गया है. यह फिल्टर बेहद बारीक कणों को भी साफ करता है और हर 90 सेकंड में केबिन की हवा को ताज़ा कर देता है.

नई S-Class के सभी इंजन Euro 7 एमिशन नॉर्म्स के लिए तैयार किए गए हैं.  पेट्रोल, डीज़ल और प्लग-इन हाइब्रिड ऑप्शन्स में 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जिससे एक्सेलेरेशन स्मूद होता है और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है. सेफ्टी के मामले में नई S-Class कोई समझौता नहीं करती. इसमें 10 कैमरे, 5 रडार और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर दिए गए हैं. 15 तक एयरबैग्स, रियर पैसेंजर के लिए बेल्टबैग्स, PRE-SAFE Impulse Side और E-ACTIVE BODY CONTROL जैसे फीचर्स इसे सेफ्टी के मामले में सेगमेंट लीडर बनाते हैं.

