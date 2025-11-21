Yamaha R15 को टक्कर देने आ रही KTM RC 160, टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक

स्पोर्ट्स बाइक के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है! ऑस्ट्रियाई मोटरसाइकिल निर्माता KTM जल्द ही भारत में अपनी नई KTM RC 160 लॉन्च करने की तैयारी में है. हाल ही में, इस फुली-फेयर्ड बाइक को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे इसके डिज़ाइन और कुछ खास फीचर्स का पता चला है.

Photo Credit: Zigwheels

यह उम्मीद की जा रही है कि KTM RC 160 को 2026 की शुरुआत तक लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च होने के बाद, यह बाइक सीधे Yamaha R15 जैसी लोकप्रिय मोटरसाइकिल को कड़ा मुकाबला देगी.

क्या होगा खास?

सेगमेंट में बदलाव:

RC 160, KTM की नई एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट बाइक होगी और RC 200 की जगह लेगी.

डिज़ाइन

जासूसी तस्वीरों से पता चला है कि RC 160 का समग्र डिज़ाइन KTM की अन्य 'RC' सीरीज़ जैसा ही होगा.

प्लेटफॉर्म

यह बाइक 160 Duke के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और उसी फ्रेम का इस्तेमाल करेगी. इसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार्स, फेयरिंग-माउंटेड ORVMs और एक तराशा हुआ फ्यूल टैंक मिलेगा.

राइडिंग पोस्चर

राइडर को स्पोर्टी और कमिटेड राइडिंग पोस्चर मिलेगा, जिसमें हैंडलबार नीचे और फुटपेग पीछे की तरफ होंगे.

इंजन

RC 160 में वही 164cc सिंगल-सिलेंडर, DOHC लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलने की उम्मीद है जो 160 Duke में इस्तेमाल होता है. यह इंजन लगभग 18.74 hp की पावर और 15.5 Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है.

फीचर्स

इसमें USD फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनो-शॉक, 17-इंच अलॉय व्हील्स, डुअल-चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क ब्रेक, और स्प्लिट सीट्स जैसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर होंगे.

टेक्नोलॉजी

उम्मीद है कि इसमें ब्लूटूथ और नेविगेशन के साथ 5-इंच का डिजिटल LCD कंसोल मिलेगा, और शायद Yamaha R15 की तरह द्वि-दिशात्मक क्विक-शिफ्टर (Bi-directional Quick-shifter) भी दिया जा सकता है.