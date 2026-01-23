नई Tata Punch facelift कितनी है सुरक्षित? जानिए Bharat NCAP ने क्या दी Rating

हाल ही में लॉन्च हुई Tata Punch Facelift ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. यह माइक्रो SUV अब उन गाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिन्हें भारत में सबसे सुरक्षित कारों में गिना जाता है. मज़ेदार बात ये कि इस SUV के प्री-फेसलिफ्ट मॉडल ने पहले ही Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल कर ली थी. इसी के साथ नई Tata Punch Facelift में छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इनमें फ्रंट में ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग्स, आगे बैठे यात्रियों के लिए साइड एयरबैग्स और पूरे केबिन को कवर करने वाले कर्टन एयरबैग्स शामिल हैं. ये एयरबैग्स किसी भी तरह की टक्कर के समय यात्रियों को चारों ओर से सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाते हैं.

एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी

Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 2026 Tata Punch Facelift ने Adult Occupant Protection यानी AOP और Child Occupant Protection यानी COP, दोनों ही कैटेगरी में जबरदस्त स्कोर किया है. एडल्ट सेफ्टी के मामले में इस SUV ने कुल 32 में से 30.58 पॉइंट हासिल किए. फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में Punch को 16 में से 14.71 अंक मिले, जबकि साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसने 16 में से 15.87 अंक हासिल किए. यह स्कोर दिखाता है कि टक्कर के समय यह कार ड्राइवर और सामने बैठे यात्री को बेहतरीन सुरक्षा देती है.

बच्चों की सुरक्षा

Child Occupant Protection सेगमेंट में भी Tata Punch Facelift ने शानदार प्रदर्शन किया. इस कैटेगरी में SUV को 49 में से 45 पॉइंट मिले हैं. डायनामिक टेस्ट में Punch ने पूरे 24 में से 24 अंक हासिल किए, जबकि CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में इसे 12 में से 12 पॉइंट मिले. इसके अलावा व्हीकल असेसमेंट स्कोर में भी इसने 13 में से 9 अंक हासिल किए. यह स्कोर बताता है कि बच्चों के लिए चाइल्ड सीट लगाने और उनकी सुरक्षा के लिहाज से Punch एक भरोसेमंद कार है.

Tata Punch Facelift की कीमत

नई Tata Punch Facelift की कीमत ₹5.59 लाख से ₹10.54 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत रेंज तक जाती है. इस प्राइस सेगमेंट में इतनी ज्यादा सुरक्षा तकनीक मिलना इसे अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग खड़ा करता है. Tata Motors ने इस कार में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए हैं, जो सीधे तौर पर इसकी 5-स्टार रेटिंग में योगदान करते हैं.