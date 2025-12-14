विज्ञापन
बरार ने PTI से बातचीत में कहा, 'हम अगले साल मिनी पोर्टफोलियो के तहत एक-दो और कार मॉडल लाने पर विचार कर रहे हैं.' बीएमडब्ल्यू अगले साल अपने सेल नेटवर्क का और विस्तार करेगी, जिसमें जयपुर, लखनऊ और रांची जैसे स्थान शामिल होंगे.

BMW 'मिनी' ब्रांड के नए मॉडल लाएगी! जयपुर, लखनऊ, रांची समेत 9 शहरों में विस्‍तार की तैयारी
BMW Mini Car (Source: Company Website)

जर्मनी की लग्जरी कार मेकर कंपनी BMW अगले साल भारत में अपने 'मिनी' पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रही है, ताकि मेट्रो शहरों से बाहर बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके. कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हरदीप सिंह बरार ने यह जानकारी दी. कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल मिनी कूपर, मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू और मिनी कन्वर्टिबल शामिल हैं. ब्रांड को बड़े शहरों से आगे स्वीकृति मिलने के साथ कंपनी छोटे शहरों और कस्बों में अपने बिक्री नेटवर्क का विस्तार करने पर भी ध्यान दे रही है.

9 शहरों से 18 शहरों तक पहुंचने का लक्ष्‍य

बरार ने PTI से बातचीत में कहा, 'हम अगले साल मिनी पोर्टफोलियो के तहत एक-दो और कार मॉडल लाने पर विचार कर रहे हैं.' बीएमडब्ल्यू अगले साल अपने सेल नेटवर्क का और विस्तार करेगी, जिसमें जयपुर, लखनऊ और रांची जैसे स्थान शामिल होंगे. साथ ही ऐसे छोटे शहर भी होंगे जहां कंपनी की अभी कोई मौजूदगी नहीं है.

उन्होंने कहा, 'मिनी के लिए हम फिलहाल करीब नौ शहरों में मौजूद हैं. हम अगले साल शहरों की संख्या दोगुनी करना चाहते हैं, ताकि मेट्रो शहरों से बाहर भी हमारी मौजूदगी हो. छोटे बाजारों से भी अब धीरे-धीरे काफी मांग आने लगी है.'

बरार ने कहा कि स्थानीय स्तर पर मौजूदगी से बिक्री के बाद की सेवाओं को लेकर भी ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है. उन्होंने कहा, 'इसलिए हम अपने उत्पाद पोर्टफोलियो और सेल नेटवर्क को मजबूत करना चाहते हैं. इसके अलावा, हम 'मिनी' सोसायटी बनाने पर भी काम कर रहे हैं और अगले साल उनके लिए कई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं.'

