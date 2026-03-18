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BMW की नई सुपरबाइक M 1000 R की Photos, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

इस दमदार रोडस्टर बाइक की शुरुआती कीमत ₹33.5 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह बाइक खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सुपरबाइक जैसी पावर और स्पीड को एक स्टाइलिश नेकेड डिजाइन में चाहते हैं.

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BMW की नई सुपरबाइक M 1000 R की Photos, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

BMW Motorrad ने भारत में अपनी नई हाई-परफॉर्मेंस बाइक BMW M 1000 R को लॉन्च कर दिया है. इस दमदार रोडस्टर बाइक की शुरुआती कीमत ₹33.5 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह बाइक खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सुपरबाइक जैसी पावर और स्पीड को एक स्टाइलिश नेकेड डिजाइन में चाहते हैं.

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एडवांस डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स
इस बाइक में 6.5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो एक खास M स्टार्ट-अप एनीमेशन के साथ आता है. इसमें नया डिजाइन किया गया रेव काउंटर भी मिलता है, जिससे राइडिंग के दौरान जानकारी देखना और आसान हो जाता है.

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इसके अलावा बाइक में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे adaptive turning lights जो मोड़ पर बेहतर विजिबिलिटी देते हैं, cruise control जिससे लंबी दूरी की राइडिंग आरामदायक बनती है, और heated grips जो ठंड में हाथों को गर्म रखते हैं.

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हाई-एंड इक्विपमेंट और कनेक्टिविटी
BMW M 1000 R में lightweight M बैटरी दी गई है, जो बाइक का वजन कम करने में मदद करती है और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है. इसके साथ ही इसमें rear USB charging socket भी दिया गया है, जिससे आप चलते-फिरते अपने डिवाइस चार्ज कर सकते हैं.

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M Competition Package का ऑप्शन
BMW इस बाइक के साथ एक खास M Competition Package भी ऑफर करता है. इसमें कार्बन कंपोनेंट्स, M Carbon wheels, एडजस्टेबल M राइडर फुटरेस्ट सिस्टम और M GPS Laptrigger जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक एलिमेंट्स भी दिए जाते हैं, जो बाइक को और ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देते हैं.

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फाइनेंस और वारंटी डिटेल्स
कंपनी इस बाइक के लिए BMW India Financial Services के जरिए आसान फाइनेंस ऑप्शन भी दे रही है, जिससे ग्राहक इसे EMI पर खरीद सकते हैं. इस बाइक के साथ 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी मिलती है. इसके अलावा आप चाहें तो इसे बढ़ाकर 5 साल तक कर सकते हैं. साथ ही 24x7 रोडसाइड असिस्टेंस भी दिया जाता है, जिससे किसी भी इमरजेंसी में मदद मिल सके.

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भारत में प्रीमियम सुपरबाइक सेगमेंट
BMW M 1000 R के लॉन्च के साथ कंपनी ने भारत में अपने प्रीमियम परफॉर्मेंस बाइक पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है. यह बाइक खास उन बाइक लवर्स के लिए है जो हाई-स्पीड, एडवांस टेक्नोलॉजी और शानदार डिजाइन का कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

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