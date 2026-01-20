आ गई Skoda Kushaq Facelift, फीचर्स पहले से ज्यादा दमदार और लग्ज़री, जानिए क्या है कीमत

Skoda ने आखिरकार अपनी पॉपुलर SUV Kushaq Facelift को पेश कर दिया है. इस बार कंपनी ने SUV के बाहरी लुक में बड़े बदलाव किए हैं. नई फ्रंट फेशिया, रिफ्रेश्ड कलर पैलेट और कनेक्टेड LED टेललैंप क्लस्टर के साथ अब इसमें इल्यूमिनेटेड Skoda लोगो भी मिलता है. ये बदलाव Kushaq को पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं. 2026 Skoda Kushaq Facelift के इंटीरियर में वही अपराइट डैशबोर्ड लेआउट, लेयर्ड डिजाइन और टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. लेकिन नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम अपडेट कर दिए हैं. और क्या-क्या है इन नई Kushaq Facelift में चलिए जानते हैं.

शानदार Panoramic Sunroof

Kushaq Facelift के इंटीरियर का सबसे बड़ा और अहम बदलाव Panoramic Sunroof है. यह फीचर केबिन को ज्यादा रोशनी और खुलापन देता है. Kushaq Facelift में रियर सीट्स के लिए मसाजिंग फंक्शन, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें AI असिस्टेंट भी मौजूद है. इसके अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैंप्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

Skoda Kushaq Facelift के फीचर्स

नई Kushaq में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स और रियर व्यू कैमरा दिया गया है. कंपनी के मुताबिक Facelift Kushaq ने Global NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित SUVs में शामिल करती है.

वहीं, बात करें इंजन कि तो 2026 Skoda Kushaq Facelift में वही भरोसेमंद 1-लीटर और 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए गए हैं. 1-लीटर इंजन के साथ अब 6-स्पीड मैनुअल के अलावा नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जिसने पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक को रिप्लेस कर दिया है. वहीं, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है.

Skoda Kushaq Facelift की कीमत

Skoda ने फिलहाल 2026 Kushaq Facelift की कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 11 लाख से 19 लाख रुपये के बीच होगी. यह SUV Classic+, Signature, Sportline, Prestige और Monte Carlo जैसे पांच वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी.