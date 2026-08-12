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Gemini Tarot Card Rashifal: नई परीक्षा का मौका , काम मे होगा फायदा

Gemini Tarot Card Horoscope 12 August 2026: The Chariot की ऊर्जा मिल रहे मौकों का भरपूर लाभ उठाने, व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्ति की संभावना और विरोधियों की गतिविधियों को अनदेखा न करने की बात लेकर आ सकती है.

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Gemini Tarot Card Rashifal: नई परीक्षा का मौका , काम मे होगा फायदा
मिथुन राशि का टैरो राशिफल
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Gemini Tarot Card Horoscope 12 August 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. यदि किसी ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने का मौका मिले कोशिश जरूर करें. पारिवारिक मामलों में नकारात्मक सोच वाले लोगों की सलाह से दूरी रखें. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. पड़ोसियों से विवाद ना करें. ऐसे लोगों से दूरी रखें, जिनकी बातें आपके मन को परेशान करती हो. निजी कार्यों को पूरा करने से राहत प्राप्त होगी. आसपास के लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

इस समय ज्यादातर समय मार्केटिंग और बाहर के कामों को व्यवस्थित करने में निकल सकता है. व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. साझेदारी के व्यवसाय में आपके निर्णय और विचारों को अच्छा महत्व मिल सकता है. सरकारी नौकरी में कुछ  परेशानी आने से चिंतित हो सकते है. इस स्थिति में अनैतिक तरीकों का उपयोग न करें. इसलिए सावधानी रखें. विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. किसी बड़े प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें. 

स्वास्थ्य/Health:

खानपान और दिनचर्या व्यवस्थित रखें. गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. 


आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी को उधार दिया पैसा वापस  मिल सकता है.घर के लिए कुछ खास चीजें खरीद सकते है. 

रिश्ते/Relationship:

युवा अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर और ईमानदार रहे. परिवार के माहौल को सुखद बनाएंगे.

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