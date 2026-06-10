Gemini Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मुद्दे में निष्पक्ष राय, किसी सहयोगी पर गबन का आरोप

Gemini Tarot Card Horoscope 10 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal:- परिवार के किसी सदस्य के कार्यों के चलते कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. विकल्पों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लग सकता है. पारिवारिक मुद्दे पर निष्पक्ष राय दे सकते हैं. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह स्थिति की ध्यान से परखें. किसी प्रिय मित्र के व्यवहार को समझने में मुश्किल हो सकती है. सामने वाला कुछ बातें छिपा सकता है.

व्यवसायिक/ Professional:- कार्य क्षेत्र में हिसाब-किताब से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं. किसी सहयोगी के ऊपर धनराशि गबन करने का आरोप सबको अचंभित कर सकता है. इस समय कई सहकर्मियों के साथ बातचीत कर सकते हैं. व्यवसायिक मामलों में किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर से पूर्व अपनी शर्तों की समीक्षा करें. अन्यथा बाद में गलतफहमी हो सकती है.

स्वास्थ्य/Health:- चाय-कॉफी का सेवन कम करें. ठंडे पानी से आंखों को आराम देने की कोशिश करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक मामलों में सही समय की प्रतीक्षा करें. कार्य क्षेत्र में पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखें.

रिश्ते/Relationship:- किसी पुराने मित्र से अचानक मिला कोई संदेश हैरान कर सकता है. प्रेम में सामने वाले के साथ जबरदस्ती न करें.